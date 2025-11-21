Китай сделал заявление по поставкам оружия Украине
Вопросы, связанные с двойным назначением продукции, в Китае находятся под строгим контролем
Фото: poeloq /Flickr
Китай не вовлечен в поставку летального оружия сторонам конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Но хочу подчеркнуть, что Китай никогда не поставлял летальное оружие какой-либо из сторон конфликта», — сказала Мао Нин на брифинге. Она отметила, что вопросы, связанные с двойным назначением гражданской и военной продукции, в Китае находятся под строгим контролем. Заявление было сделано в ответ на сообщения о том, что вооруженные силы РФ якобы используют китайское вооружение в рамках СВО.
