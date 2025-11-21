Усольцевы отчалили на пароме в Малайзию: насколько вероятна эта версия

Людей, похожих на Усольцевых, якобы видели садящимися на паром до Малайзии Фото: Алена Полозова © URA.RU

Спустя почти два месяца с момента пропажи Усольцевых в красноярской тайге, в публичном поле появилось огромное количество версий, что могло случиться с семьей. Замерзли насмерть, сорвались с обрыва, разыграли исчезновение, чтобы скрыться. К последней гипотезе стоит присмотреться подробнее, поскольку есть несколько фактов, говорящих именно об этом варианте развития событий.

Главное, к чему у спасателей и профессиональных туристов есть вопрос, — абсолютное отсутствие следов. Ни обрывков одежды, ни сигнала телефона, ни продуктов жизнедеятельности людей и животного. Корги по кличке Лада, которую Усольцевы взяли с собой, даже несмотря на возраст (по словам старшего сына Ирины Усольцевой Даниила Баталова, собака уже преклонного возраста) должна была если не вывести заблудившихся людей, то сама выйти к спасателям.

Но не вышла. Кинологи отмечают, что порода корги сама по себе является пастушьей, то есть животные изначально выведены для помощи с перегоном скота и розыске отбившихся от стада. Кроме того, у них, как и других собак, высоко развито обоняние.

Эксперт Николай Козлов в разговоре с aif.ru отмечал, что ориентироваться в знакомой местности для подготовленной собаки — задача вполне обыденная. По его словам, Лада вполне могла уловить собственные следы, определить направление и уверенно вывести Сергея, Ирину и Арину обратно к машине. Инстинкты в таких случаях работают у собаки как встроенная навигационная система. Однако этого почему-то не случилось.

Корги могла вывести Усольцевых или выйти к людям, но тоже бесследно исчезла Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

По словам кинолога, есть два возможных объяснения. Первое — отсутствие взаимопонимания между людьми и животным в условиях стресса.

«Представьте: вы заблудились в глухой тайге, холодает, паника растет... Собака уверенно тянет вас в одну сторону, но вам кажется, что правильный путь — совсем противоположный. И что вы сделаете? Большинство посчитает верным именно свой выбор», — уверяет Козлов. Он добавляет, что после нескольких попыток упорства людей корги сдается и идет вслед за хозяевами.

В такой ситуации, подчеркивает эксперт, животное из потенциального спасителя становится жертвой человеческой ошибки. Семья могла неосознанно углубиться в чащу, поддавшись страху, а не доверяя инстинктам своего живого «компаса».

Второе объяснение менее правдоподобное, но имеет право на существование. Ладу могли отвлечь посторонние запахи, коих в тайге с избытком, и убежать в поисках их источника. Усольцевы в какой-то момент просто потеряли с ней контакт и дальше полагались только на свои силы.

Могли ли Усольцевы сбежать в Юго-Восточную Азию

В кулуарах все чаще называют главной рабочей версией не трагедию, а осознанный побег семьи за пределы России. Уже несколько дней в сети активно обсуждают сообщения, что Усольцевых якобы видели в странах Юго-Восточной Азии — прежде всего в Таиланде. Руководитель местной волонтерской группы Светлана Шерстобоева не исключает, что семья могла заранее подготовить поддельные документы и спокойно осесть в королевстве. По ее словам, на которые ссылается aif.ru, эта догадка основана не только на личных наблюдениях, но и на свидетельствах людей, которые уверяют, что сталкивались с похожей семьей.

Еще неделю назад русскоязычные жители острова Самуи рассказывали, что якобы встречали семью, поразительно похожую на Усольцевых. Алексей, живущий на острове много лет, довольно подробно описал «загадочных соседей»: крепкого седого мужчину с короткой стрижкой, женщину-блондинку около сорока и девочку лет пяти-шести. По его словам, семья сняла небольшое бунгало возле пляжа Маенам, держалась замкнуто и старалась лишний раз не попадаться на глаза.

Схожую историю рассказала и русскоязычная сотрудница местного кафе. Женщина, якобы очень похожая на Ирину Усольцеву, приходила за продуктами вместе с ребенком и расплачивалась исключительно долларами. «Она говорила по-английски, но с ярко выраженным русским акцентом и все время оглядывалась, — вспоминает девушка. — Девочка звала ее „мама“, а позже пришел мужчина, которого ребенок назвал „Сережа“».

Информационное пространство продолжило наполняться слухами относительно Таиланда. В Сети появились сообщения о россиянине по имени Дмитрий, который месяц назад приехал в Юго-Восточную Азию. Он утверждает, что видел в порту Донсак троицу, «подозрительно похожую» на Усольцевых. Именно из этого порта отправляются паромы на остров Лангкави, принадлежащий Малайзии. По словам Дмитрия, он обратил внимание на семью случайно: мужчина выглядел напряженным, оглядывался по сторонам, женщина торопила девочку, но все же что-то шептала мужу по-русски. Увидев, что Дмитрий наблюдает за ними, мужчина якобы жестом попросил его молчать.

Россияне, живущие в Таиланде, якобы видели Усольцевых, снимающих бунгало по соседству Фото: Алена Полозова © URA.RU

Троица, по словам очевидца, выбрала не туристический катамаран, а старый паром — такие обычно предпочитают местные жители. Дмитрий рассказал об этой встрече лишь спустя несколько дней, объяснив, что не хотел вмешиваться в чужие дела.

Позже нашлась женщина, которая в тот день продавала билеты. Она не смогла уверенно опознать Усольцевых по фотографиям, но вспомнила необычную семью в темных очках — с ребенком и «маленькой собачкой с короткими лапами». Несколько свидетелей также отметили, что люди рассчитывались наличными долларами, что для паромных рейсов крайне редкое явление.

По словам местных жителей, маршрут Самуи — Донсак — Лангкави считается якобы одним из самых незаметных способов покинуть Таиланд. На паромах контроль значительно мягче, чем в аэропортах, а в Лангкави ежедневно прибывают сотни туристов, среди которых легко раствориться. Кроме того, Малайзия позволяет въехать без визы на короткий срок, что удобно даже при сомнительных документах. А дальше — дело техники: переполненный туристами Пенанг, до которого два часа пути, считается идеальным местом, чтобы затеряться среди эмигрантов.

Однако в Российском союзе туриндустрии версию о побеге Усольцевых в Таиланд не поддержали. «Любой переход границы происходит через пересечение пограничного контроля. То есть существуют правила погранперехода: регистрация на рейсы, покупка билетов и другие», — цитирует ответ РСТ aif.ru. Через 60 дней, максимум через 90 безвизового пребывания их должны были депортировать на родину.

