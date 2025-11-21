Росавиация второй раз за сутки закрыла аэропорт в Волгограде
21 ноября 2025 в 13:23
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В аэропорту Волгограда повторно за день ограничены прием и выпуск воздушных судов. Как сообщает Росавиация, данные ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов. Информация указана в telegram-канале ведомства.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал