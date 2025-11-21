ВС РФ освободили Купянск и продолжают штурм Волчанска: карта СВО на 21 ноября

Российские бойцы освободили шесть населенных пунктов в зоне СВО Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент России Владимир Путин сообщил, что в районе Купянска (Харьковская область) заблокированы 15 украинских батальонов. По его словам, все попытки украинской стороны деблокировать окруженные подразделения оказались безуспешными.

Помимо этого, российские войска продолжают наступать в районе Волчанска и вытеснять ВСУ из Покровска (Красноармейска). Одновременно на запорожском направлении освобожден населенный пункт Веселое. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Удары ВС РФ по Днепропетровской области

Минобороны России сообщило, что группировка войск «Восток» уничтожила пункты ВСУ по управлению беспилотниками в Днепропетровской области. По данным ведомства, после того как артиллеристы нанесли удар, пункты управления БПЛА были ликвидированы. Кроме того, были поражены расчеты БПЛА, из-за чего система разведки и наведения ВСУ на этом участке фронта вышла из строя.

Обстановка на фронте

Сумское направление

Военный корреспондент Михаил Звинчук в своем telegram-канале «Рыбарь» сообщил, что на сумском направлении идут бои в лесополосах. По его словам, в Андреевке была поражена огнем штурмовая группа ВСУ. На Теткинском и Глушковском участках российские войска нанесли удары по позициям украинских бойцов в районе Сапушино.

Харьковское направление

Накануне Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». По его словам, в Купянске и окрестностях заблокировано около 15 батальонов ВСУ. Ранее в этом районе было 18 батальонов противника, но сейчас их число уменьшилось. Эту информацию президенту доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

По данным Минобороны, за последнее время группировка «Запад» освободила шесть населенных пунктов в зоне СВО. В их числе — Купянск и Петропавловка, которые расположены в Харьковской области. В Купянске российские войска окружили значительную группировку противника, и все попытки ее освободить со стороны украинских сил не увенчались успехом. По данным ведомства, командование 10 армейского корпуса ВСУ направило в район боевых действий до трех тысяч военнослужащих, но их шансы на выживание были минимальны.

Военный корреспондент Семен Пегов в своем telegram-канале сообщил, что российские войска успешно отражают контратаки ВСУ на западном периметре Купянска, в частности в районе Куриловки. В районе Двуреченского они движутся в сторону Колодезного. В Волчанске ВС РФ сейчас действуют на южной части города и закрепляются на новых позициях в западном лесу в районе Синельниково.

Краснолиманское направление

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что на краснолиманском направлении в районе Изюма российские войска вытеснили противника из Новоселовки (в настоящее время проводится зачистка территории). Они также ведут боевые действия и отражают контратаки на подступах к Коровьему Яру, Александровке и Яровой. На юге Яровой подразделения ВС РФ вышли к реке Северский Донец, продвигаясь вдоль реки Нитриус.

В направлении Красного Лимана российские войска выбили противника из опорных пунктов в районе Дробышево и вошли в восточную часть населенного пункта. Большая часть населенного пункта Ставки перешла под контроль ВС РФ, в настоящее время там проводится зачистка. В восточной части Красного Лимана российские войска установили контроль над Масляковкой (в северной части населенного пункта продолжается зачистка) и вошли в застройку города в районе южной части улицы Пушкина.

Юго-восточнее Красного Лимана и песчаного карьера ВС РФ захватили опорные пункты и ведут наступление в направлении населенного пункта Диброва. Пройдя через Ямпольский лес, российские войска вошли в южную часть Ямполя и начали бой за опорный пункт на перекрестке у южного выезда. В результате интенсивных боев Ямполь перешел под контроль российских войск.

Константиновское направление

На юго-восточной окраине Константиновки российские силы усиливают давление. Также не прекращаются бои за Иванополье. Кроме того, стало известно о наступлении в Предтечино и Новомарково.

Покровское направление

В Покровске (Красноармейске) российские войска усиливают свое присутствие в той части города, которая уже находится под их контролем, и проводят штурмовые операции в его северо-восточной части. Также они успешно справляются с контратаками со стороны Гришино и занимают новые позиции в районе Южного Ровного. Одновременно на Добропольском участке не утихают ожесточенные бои в районе Родинского и Шахово.

Запорожское направление

﻿В Запорожской области российские войска накануне освободили населенный пункт Веселое. Командир взвода с позывным Чича рассказал подробности операции. По его словам, нужно было зачистить от противника три лесополосы. Сначала они провели артобстрел и задействовали БПЛА, потом приступили непосредственно к зачистке населенного пункта. Российские бойцы пытались уговорить противника сдаться, но безуспешно. После этого они двинулись дальше.

Штурмовик с позывным Аватар рассказал, как работали связисты в это время. По его словам, работа была опасной из-за FPV-дронов, «Мавиков» и дрона «Баба-Яга». Из-за них было сложно передвигаться ночью и подходить к населенному пункту. Его слова приводит Минобороны в своем telegram-канале.