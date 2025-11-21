Умеров опроверг ключевое заявление СМИ о мирном плане США по поводу Украины

Умеров вернулся на Украину Фото: Официальный сайт президента Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров опроверг информацию, что во время командировки в США он согласовывал пункты мирного плана. Он также сообщил, чем занимался во время поездки в своем telegram-канале.

«Во время командировки в Соединенные Штаты моя задача была технической — организация встреч и подготовка диалога. Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не предоставлял. <...> Публикации в СМИ о якобы „согласовании“ или „изъятии пунктов“ не имеют ничего общего с реальностью», — заявил он в своем telegram-канале.

Ранее Умеров покинул страну. Сначала он отправился в Турцию, а затем — в Соединенные Штаты Америки. Однако на днях он вернулся в страну после отсутствия.

Его отъезд был поспешным и его связывали с опасениями оказаться вовлеченным в крупное коррупционное дело. В ноябре НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) провело ряд обысков. Конфисковано было свыше четырех миллионов долларов. Они прошли у экс-министра юстиции Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», у бизнесмена и соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича. Находящийся в командировке Умеров на фоне скандала продлил свою рабочую поездку.

После стало известно о «тайном» плане США по Украине. По данным Axios, Умеров во время поездки участвовал в переговорах со спецпосланником президента США Стива Уиткоффа и многие его комментарии вошли в «тайный» 28-пунктный план. Axios утверждал, что украинский президент Владимир Зеленский уполномочил Умерова вести переговоры.

«Тайный» план состоит из 28 пунктов, один из которых: сокращение численности Вооруженных сил Украины наполовину. Какие еще пункты содержит план со слов западных инсайдеров — в материале URA.RU.