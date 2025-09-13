В Петербурге взорвался бензобак у фуры

В Приморском районе Санкт-Петербурга пострадал водитель при пожаре в грузовике возле дома на Суздальском проспекте. Мужчина успел выбраться из кабины до взрыва бензобака. Шофера госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.
«Водитель спал в кабине. Он проснулся от запаха дыма и вовремя покинул кабину, после чего произошел взрыв топливного бака», — говорится в сообщении telegram-канала «78 — Новости».
На место происшествия оперативно прибыли спасатели и экстренные службы. Для ликвидации огня были задействованы две пожарные машины и 10 сотрудников МЧС. Пострадавшего доставили в больницу с ожогами кистей рук второй и третьей степени.
Как сообщало URA.RU ранее, в июле на участке трассы М-12 в Пермском крае сгорела фура с бензином. Кабина большегруза выгорела полностью. Из-за инцидента пришлось перекрыть движение на одной из полос.
