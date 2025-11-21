В МИД прокомментировали утечку мирного плана Трампа по украинскому конфликту
Захарова заявила, что комментировать утечки - «дело неблагодарное»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия не получала от США официальных предложений по решению конфликта на Украине. Комментировать утечки данных о плане — «дело неблагодарное». Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сейчас в средствах массовой информации много утечек: обсуждения, пункты, планы. <...> Официально российская сторона, министерство иностранных дел, а это установленный канал общения с Соединенными Штатами Америки, таких предложений, планов, вообще ничего на этот счет не получала», — заявила Захарова. Ее слова приводит издание «РИА Новости». Представитель МИД также подчеркнула, что российская сторона к диалогу открыта.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что официальной информации о плане США Евросоюз не получал. Он уточнил, что обсуждение любых подробностей по этому вопросу является преждевременным.
