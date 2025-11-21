Логотип РИА URA.RU
Губернатор ХМАО взял на контроль строительство соцобъектов в проблемном микрорайоне Сургута

21 ноября 2025 в 15:04
Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук лично сопроводит разработку проекта и строительство соцобъектов в 30 микрорайоне Сургута. Об этом глава округа сообщил на своей первой большой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU с мероприятия.

«Я принципиально сказал, что проект планировки должен соответствовать запросу людей. Несомненно, округ сопроводит строительство и ввод в эксплуатацию, как школы, так и первого детского сада. Эту проблему мы точно решим, вопрос находится у меня на личном контроле», — заявил Кухарук.

Часть микрорайона уже застроена многоэтажными домами, люди хотят увидеть облагороженное пространство и проезды. Кроме того, есть решение суда, которое вступило в законную силу, о том, что необходимо разработать и построить школу и детские сады на территории микрорайона.

Материал из сюжета:

Большая пресс-конференция губернатора ХМАО

