Губернатор ХМАО взял на контроль строительство соцобъектов в проблемном микрорайоне Сургута
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук взял ситуацию на контроль
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук лично сопроводит разработку проекта и строительство соцобъектов в 30 микрорайоне Сургута. Об этом глава округа сообщил на своей первой большой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU с мероприятия.
«Я принципиально сказал, что проект планировки должен соответствовать запросу людей. Несомненно, округ сопроводит строительство и ввод в эксплуатацию, как школы, так и первого детского сада. Эту проблему мы точно решим, вопрос находится у меня на личном контроле», — заявил Кухарук.
Часть микрорайона уже застроена многоэтажными домами, люди хотят увидеть облагороженное пространство и проезды. Кроме того, есть решение суда, которое вступило в законную силу, о том, что необходимо разработать и построить школу и детские сады на территории микрорайона.
