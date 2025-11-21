Губернатор ХМАО взял на контроль строительство соцобъектов в проблемном микрорайоне Сургута

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук взял ситуацию на контроль Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук лично сопроводит разработку проекта и строительство соцобъектов в 30 микрорайоне Сургута. Об этом глава округа сообщил на своей первой большой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU с мероприятия.

«Я принципиально сказал, что проект планировки должен соответствовать запросу людей. Несомненно, округ сопроводит строительство и ввод в эксплуатацию, как школы, так и первого детского сада. Эту проблему мы точно решим, вопрос находится у меня на личном контроле», — заявил Кухарук.