Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Губернатор ХМАО Кухарук опроверг слухи об упразднении муниципалитетов

21 ноября 2025 в 15:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Губернатор ХМАО Кухарук заявил об отсутствии планов по ликвидации муниципалитетов

Губернатор ХМАО Кухарук заявил об отсутствии планов по ликвидации муниципалитетов

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Югры Руслан Кухарук во время пресс-конференции опроверг слухи о возможной ликвидации муниципальных образований в регионе. Он подчеркнул, что все населенные пункты сохранятся в рамках перехода на новую модель местного самоуправления. Об этом глава региона заявил во время пресс-конференции.

«Никаких укрупнений, никаких преобразований, никаких ликвидаций муниципалитетов не предвидится. Все населенные пункты сохраняются», — заявил Кухарук. Губернатор уточнил, что изменения касаются только системы взаимодействия между регионом и муниципалитетами.

Он добавил, что переход на одноуровневую модель местного самоуправления будет осуществляться поэтапно, без досрочного прекращения полномочий действующих депутатов. Это позволит сохранить текущий состав дум до окончания их полномочий. Реформа направлена на оптимизацию управления при сохранении всех существующих муниципалитетов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал