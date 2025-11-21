Губернатор ХМАО Кухарук опроверг слухи об упразднении муниципалитетов

Губернатор ХМАО Кухарук заявил об отсутствии планов по ликвидации муниципалитетов Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Югры Руслан Кухарук во время пресс-конференции опроверг слухи о возможной ликвидации муниципальных образований в регионе. Он подчеркнул, что все населенные пункты сохранятся в рамках перехода на новую модель местного самоуправления. Об этом глава региона заявил во время пресс-конференции.

«Никаких укрупнений, никаких преобразований, никаких ликвидаций муниципалитетов не предвидится. Все населенные пункты сохраняются», — заявил Кухарук. Губернатор уточнил, что изменения касаются только системы взаимодействия между регионом и муниципалитетами.