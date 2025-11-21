Губернатор ХМАО Кухарук опроверг слухи об упразднении муниципалитетов
Губернатор ХМАО Кухарук заявил об отсутствии планов по ликвидации муниципалитетов
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Губернатор Югры Руслан Кухарук во время пресс-конференции опроверг слухи о возможной ликвидации муниципальных образований в регионе. Он подчеркнул, что все населенные пункты сохранятся в рамках перехода на новую модель местного самоуправления. Об этом глава региона заявил во время пресс-конференции.
«Никаких укрупнений, никаких преобразований, никаких ликвидаций муниципалитетов не предвидится. Все населенные пункты сохраняются», — заявил Кухарук. Губернатор уточнил, что изменения касаются только системы взаимодействия между регионом и муниципалитетами.
Он добавил, что переход на одноуровневую модель местного самоуправления будет осуществляться поэтапно, без досрочного прекращения полномочий действующих депутатов. Это позволит сохранить текущий состав дум до окончания их полномочий. Реформа направлена на оптимизацию управления при сохранении всех существующих муниципалитетов.
