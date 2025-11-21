Кухарук раскрыл перспективы строительства дороги, соединяющей ХМАО с соседними регионами

В ХМАО готовят проект по строительству магистралей в соседние области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Югры разрабатывают проект строительства трасс, которые свяжут регион с Тюменской и Свердловской областями. Об этом во время большой пресс-конференции заявил глава региона Руслан Кухарук.

«Проект дороги в Кондинском районе, которая свяжет Урай с Тюменской и Свердловской областями, находится в разработке. В следующем году проектирование будет завершено, получим заключение экспертизы, поймем стоимость», — рассказал губернатор Югры Кухарук.

Он подчеркнул, что проект рассматривается как часть еще более масштабного плана по расширению стратегически важного Северного широтного коридора, который свяжет западную часть страны с арктическими территориями.

В этой работе задействованы власти Свердловской, Тюменской областей, где также разрабатывается документация. При этом Руслан Кухарук подчеркнул, что реализовать планы быстро не получится, поскольку проект очень трудоемкий.

«Не нужно ожидать каких-то чудес. Проекты очень дорогостоящие, поскольку работы будут вестись большей частью по болотистой местности. Это очень серьезные затраты по подготовке самой площадки и тех территорий, по которым будет проходить автомобильная дорога», — резюмировал он.