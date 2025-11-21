Логотип РИА URA.RU
Кухарук раскрыл перспективы строительства дороги, соединяющей ХМАО с соседними регионами

В ХМАО построят трассы, которые соединят регион с соседними областями
21 ноября 2025 в 15:43
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Югры разрабатывают проект строительства трасс, которые свяжут регион с Тюменской и Свердловской областями. Об этом во время большой пресс-конференции заявил глава региона Руслан Кухарук.

«Проект дороги в Кондинском районе, которая свяжет Урай с Тюменской и Свердловской областями, находится в разработке. В следующем году проектирование будет завершено, получим заключение экспертизы, поймем стоимость», — рассказал  губернатор Югры Кухарук.

Он подчеркнул, что проект рассматривается как часть еще более масштабного плана по расширению стратегически важного Северного широтного коридора, который свяжет западную часть страны с арктическими территориями.

В этой работе задействованы власти Свердловской, Тюменской областей, где также разрабатывается документация. При этом Руслан Кухарук подчеркнул, что реализовать планы быстро не получится, поскольку проект очень трудоемкий.

«Не нужно ожидать каких-то чудес. Проекты очень дорогостоящие, поскольку работы будут вестись большей частью по болотистой местности. Это очень серьезные затраты по подготовке самой площадки и тех территорий, по которым будет проходить автомобильная дорога», — резюмировал он.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО появится мост через Обь в Октябрьском районе. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поддержал вопрос реконструкции участка федеральной автодороги в ХМАО через Тюмень, Тобольск, Сургут и Ханты-Мансийск, а также строительство нового объекта. 

Большая пресс-конференция губернатора ХМАО

