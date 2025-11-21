Логотип РИА URA.RU
Экономика

Промышленность

Губернатор ХМАО Кухарук разъяснил, как снижение доходов от нефтянки скажется на Югре

Губернатор ХМАО: власти оптимизируют бюджет из-за снижения нефтяных доходов
21 ноября 2025 в 14:53
Власти ХМАО снижают расходы из-за снижения налоговых поступлений от нефтяной промышленности

Власти ХМАО снижают расходы из-за уменьшения налоговых поступлений от нефтяной промышленности

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук пояснил, как снижение доходов от нефтегазовой отрасли и санкционное давление отразятся на экономике Югры. Он сообщил, что власти оптимизируют расходы, учитывая налоговые поступления. Об этом он заявил на встрече с журналистами в Сургуте в рамках пресс-конференции, приуроченной к форуму «Информационный мир Югры», передал корреспондент URA.RU  с места событий.

«Сегодня санкционное давление серьезно влияет на нефтяную и нефтегазовую отрасли. Каждая новая мера усложняет работу наших компаний на международных рынках и напрямую отражается на прибыли, а значит — на отчислениях в окружной бюджет. Мы должны планировать расходы с учетом реальных доходов и текущего положения нефтяных предприятий», — подчеркнул Кухарук.

По словам губернатора, снижение экспортной выручки, курсовые колебания и уменьшение прибыльности добывающих компаний уже привели к корректировке бюджета. В сентябре расходы сократили на 13 млрд рублей, пересмотрели приоритеты и заморозили проекты, которые не готовы к реализации.

При этом все социальные обязательства, национальные проекты и программы развития муниципалитетов останутся защищенными. Кухарук отметил, что регион вместе с правительством РФ продолжит меры поддержки нефтяников: налоговые льготы, снижение налога на прибыль для инвестпроектов, освобождение от налога на имущество на новых месторождениях.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте проходит первая большая пресс-конференция губернатора ХМАО. На нее приехали представители более 50 СМИ, а также блогеры и медиа эксперты. Событие приурочили к крупнейшему медиафоруму региона «Информационный мир Югры». URA.RU следит за пресс-конференцией в онлайн-трансляции

Большая пресс-конференция губернатора ХМАО

