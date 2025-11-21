Губернатор ХМАО Кухарук разъяснил, как снижение доходов от нефтянки скажется на Югре
Власти ХМАО снижают расходы из-за уменьшения налоговых поступлений от нефтяной промышленности
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук пояснил, как снижение доходов от нефтегазовой отрасли и санкционное давление отразятся на экономике Югры. Он сообщил, что власти оптимизируют расходы, учитывая налоговые поступления. Об этом он заявил на встрече с журналистами в Сургуте в рамках пресс-конференции, приуроченной к форуму «Информационный мир Югры», передал корреспондент URA.RU с места событий.
«Сегодня санкционное давление серьезно влияет на нефтяную и нефтегазовую отрасли. Каждая новая мера усложняет работу наших компаний на международных рынках и напрямую отражается на прибыли, а значит — на отчислениях в окружной бюджет. Мы должны планировать расходы с учетом реальных доходов и текущего положения нефтяных предприятий», — подчеркнул Кухарук.
По словам губернатора, снижение экспортной выручки, курсовые колебания и уменьшение прибыльности добывающих компаний уже привели к корректировке бюджета. В сентябре расходы сократили на 13 млрд рублей, пересмотрели приоритеты и заморозили проекты, которые не готовы к реализации.
При этом все социальные обязательства, национальные проекты и программы развития муниципалитетов останутся защищенными. Кухарук отметил, что регион вместе с правительством РФ продолжит меры поддержки нефтяников: налоговые льготы, снижение налога на прибыль для инвестпроектов, освобождение от налога на имущество на новых месторождениях.
