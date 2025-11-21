В ХМАО откроется филиал Национального центра «Россия»

Филиал откроют в Ханты-Мансийске до конца 2025 года Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Ханты-Мансийске откроется филиал Национального центра «Россия». Событие приурочено к 95-летию со дня образования ХМАО. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук во время пресс-конференции.

«Югра — в числе пяти регионов, которым доверили первыми открыть филиал Национального центра. Открытие планируется к концу 2025 года», — передает слова губернатора ХМАО журналист URA.RU.