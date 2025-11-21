Логотип РИА URA.RU
Общество

В ХМАО откроется филиал Национального центра «Россия»

21 ноября 2025 в 15:43
Филиал откроют в Ханты-Мансийске до конца 2025 года

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Ханты-Мансийске откроется филиал Национального центра «Россия». Событие приурочено к 95-летию со дня образования ХМАО. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук во время пресс-конференции.

«Югра — в числе пяти регионов, которым доверили первыми открыть филиал Национального центра. Открытие планируется к концу 2025 года», — передает слова губернатора ХМАО журналист URA.RU.

В центре жители региона смогут познакомиться с историей, культурой северных народов, проектами и биографиями именитых югорчан. В настоящее время ведется застройка здания и его внутреннее наполнение.

Материал из сюжета:

Большая пресс-конференция губернатора ХМАО

