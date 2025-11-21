В ХМАО откроется филиал Национального центра «Россия»
Филиал откроют в Ханты-Мансийске до конца 2025 года
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Ханты-Мансийске откроется филиал Национального центра «Россия». Событие приурочено к 95-летию со дня образования ХМАО. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук во время пресс-конференции.
«Югра — в числе пяти регионов, которым доверили первыми открыть филиал Национального центра. Открытие планируется к концу 2025 года», — передает слова губернатора ХМАО журналист URA.RU.
В центре жители региона смогут познакомиться с историей, культурой северных народов, проектами и биографиями именитых югорчан. В настоящее время ведется застройка здания и его внутреннее наполнение.
Материал из сюжета:Большая пресс-конференция губернатора ХМАО
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!