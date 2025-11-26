От магазина «Кисы Воробьянинова» до театральных подмостков: что скрывает здание в центре Екатеринбурга

Сейчас на месте «Ветровского пассажа» находится торговый центр «Успенский» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Екатеринбурга, на оживленной улице Вайнера (когда-то носившей имя Успенской), стоит здание с удивительной судьбой, в которой, как в зеркале, отразилась не одна эпоха. Стены пассажа Второва помнят и блеск купеческой роскоши, и аплодисменты в театральном зале, и годы войны. История одного из самых интересных зданий города — в материале URA.RU.

Связь с Шишкиным, Ильфом и Петровым

История дома на Успенской неразрывно связана с именем елабужского мецената и золотопромышленника Николая Стахеева, племянника знаменитого художника Ивана Шишкина. Именно он в начале 1880-х годов арендовал землю в центре города и возвел здесь магазин. Екатеринбуржцы могли найти в нем все — от хлеба и китайского чая до драгоценных металлов и леса. Чуть позже магазин разросся, и у него появился второй этаж.

К слову, судьба Стахеева была полна драматизма. Известный своей любовью к роскоши и азартным играм в Монте-Карло, он часто оказывался должником, но не скупился на благотворительные пожертвования. Во время Первой мировой войны он покинул Россию, обосновавшись во Франции.

Но после революции, примерно в 1918 году, Стахеев возвращается в Москву, чтобы забрать в доме на Басманной улице спрятанные ценности. Но его задержали по пути за кладом и увезли на допрос, где находчивый купец предложил Феликсу Дзержинскому сделку: он указывает, где клад, а ему гарантируют пенсию или дают выехать из страны. Дзержинский условия принял, а на изъятые сокровища, по легенде, был построен Дом культуры железнодорожников в Москве. Эта история, о которой из уст Стахеева позже узнали журналисты газеты «Гудок» Илья Ильф и Евгений Петров, вдохновила их на создание образа Кисы Воробьянинова в романе «Двенадцать стульев».

Роскошный пассаж

Возвращаясь к истории здания на Успенской, стоит упомянуть, что магазин на главной торговой улице Екатеринбурга не остался без хозяина. В 1900 году у него появился новый владелец — Александр Второв, который занимался продажей текстильных товаров в Сибири. Упор купец делал на оптовой продаже, но со временем понял, что нужно вкладываться и в розницу. Делать он это решил с размахом — по всей стране стали появляться роскошные двухэтажные магазины с панорамными окнами, зеркалами и пуфами внутри. Магазины купца даже стали называть «Второвские пассажи».

Второв также превратил бывший гастроном в Екатеринбурге в роскошный «Второвский пассаж», специализирующийся на моде. Здесь продавались изысканные меха и ткани, платья, галантерея, обувь, ковры и фурнитура из Парижа. Магазин процветал вплоть до рокового пожара 1926 года.

Эпоха Мельпомены: рождение Свердловского драмтеатра

В декабре 1926 года магазин загорелся, что стало причиной, не уточняется. Но здание спасти от огня не смогли: в то время на Урал пришли крепкие морозы, поэтому пожарные не могли пустить воду по шлангам, она просто замёрзла. Тогда и было решено дать бывшему магазину новую жизнь — театральную.

За проект реконструкции здания, где должен был появиться Свердловский драматический театр, взялся инженер Лев Шейман. Он решил перестроить перестроил фасад в духе конструктивизма, фойе и зрительный зал разместил в дворовой части, а с запада создал сценическую коробку с гримерными, мастерскими и подсобными помещениями.

Первый художественный руководитель, Мориц Шлуглейт, собрал блестящую труппу, в которую вошли звёзды столичных сцен. Одними из первых он пригласил заслуженных артистов РСФСР — Всеволода Ордынского и Михаила Бецкого. Уже в 1930 году театр открыл свой первый сезон спектаклем «Первая конная» с предисловием от самого Маршала Советского Союза Семена Буденного. В военные годы коллектив играл для отправляющихся на фронт частей и собирал средства в фонд обороны.

После войны, в разгар идеологического контроля, театр пережил сложный период, получив строгие указания за «безыдейность» и излишнее увлечение зарубежным репертуаром. После этого на сцену стали выпускать только одобренные цензурой постановки.

Свердловский драмтеатр удостоился звания академического в 1977 году, а спустя три года был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1990 году театр переехал в новое здание на Октябрьской площади, где культурное учреждение располагается и по сей день.

