Полиция устроила розыск свердловского медбрата, которого судили по новой статье

В Каменске-Уральском полицейские нагрянули к близким и возлюбленной 20-летнего медбрата, которого судили по новой статье за поиск экстремистских материалов. Силовики хотели вручить родным повестку о вызове медика в отдел полиции, сообщил URA.RU его защитник — юрист Сергей Барсуков.

«К девушке пришли два сотрудника полиции. Требовала, чтобы она впустила их. Она отказалась, сославшись, что у правоохранителей нет оснований для этого. Также правоохранители ходили и выясняли у соседей, живет ли здесь сам молодой человек, но необходимой информации от соседей не получили. Силовики были уверены, что [медик] якобы прячется у нее дома. Это нет так. В действительности, он ни от кого не скрывается и возвращается в город с врачебной комиссии. Никто из близких не стал подписывать повестку», — заявил Сергей Барсуков.

По словам юриста, его доверителя вызвали в полицию 26 ноября в 16 часов. Силовики будут вносить правки в протокол, составленный ранее. Вероятно, после этого материал вновь уйдет в суд для рассмотрения.

Об административном деле медика стало известно 6 ноября. Мужчину задержали и вменили ему ст. 13.53 КоАП РФ за намеренный поиск запрещенного и экстремистского контента. По мнению обвинения, мужчина якобы намеренно искал информацию о запрещенных в РФ боевых соединениях. Это дело по такой статье, возможно, стало первым в РФ.