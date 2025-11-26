В Свердловском городе сохранилась уникальная мозаика Ленина
Памятник находится на центральной городской площади (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Дегтярске (Свердловская область) сохранился уникальный памятник Владимиру Ленину. На нем изображен портрет вождя в форме мозаики. Аналогов ей на Урале больше нет.
«Вместо привычного памятника Ленину здесь можно увидеть огромное мозаичное панно с изображением этого человека. Мозаика впечатляет», — сообщает telegram-канал «Ураловед. Урал. Туризм. Краеведение».
На мозаике Ленин изображен нестандартно — более «живым» и в непринужденной обстановке». Есть предположение, что мастер, создававший панно, взял за основу плакат Николая Терещенко «Верной дорогой идёте, товарищи!» 1961 года.
