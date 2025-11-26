Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

Похолодание и снег ожидаются в Свердловской области в ближайшие дни

26 ноября 2025 в 08:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пик осадков ожидается в конце недели

Пик осадков ожидается в конце недели

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области ожидается похолодание и небольшие осадки в виде снега. В регион также вернутся минусовые температуры. Такой прогноз дает синоптик Алексей Путин.

«Днем и вечером в регионе возможны небольшие осадки в виде снега. Существенные осадки по области ждем в пятницу, когда на Урал выйдет очередной циклон, смещающийся через европейскую территорию страны», — сообщил синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». 

Осадки в виде мокрого снега стоит ожидать 28 и 29 ноября. Как минимум до конца текущей недели в уральской столице будет сохраняться пасмурная погода. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал