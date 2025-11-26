Похолодание и снег ожидаются в Свердловской области в ближайшие дни
Пик осадков ожидается в конце недели
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Свердловской области ожидается похолодание и небольшие осадки в виде снега. В регион также вернутся минусовые температуры. Такой прогноз дает синоптик Алексей Путин.
«Днем и вечером в регионе возможны небольшие осадки в виде снега. Существенные осадки по области ждем в пятницу, когда на Урал выйдет очередной циклон, смещающийся через европейскую территорию страны», — сообщил синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Осадки в виде мокрого снега стоит ожидать 28 и 29 ноября. Как минимум до конца текущей недели в уральской столице будет сохраняться пасмурная погода.
