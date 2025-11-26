Похолодание и снег ожидаются в Свердловской области в ближайшие дни

Пик осадков ожидается в конце недели Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области ожидается похолодание и небольшие осадки в виде снега. В регион также вернутся минусовые температуры. Такой прогноз дает синоптик Алексей Путин.

«Днем и вечером в регионе возможны небольшие осадки в виде снега. Существенные осадки по области ждем в пятницу, когда на Урал выйдет очередной циклон, смещающийся через европейскую территорию страны», — сообщил синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».