Пугачевский бунт, возрожденный завод и сказы Бажова: чем туристов привлекает Сысерть

Этот небольшой уральский город, расположенный в 50 километрах от Екатеринбурга, способен удивить даже искушенных путешественников. Здесь тесно переплетаются история промышленного Урала, культурное наследие сказителя Павла Бажова и живописные природные ландшафты. Что посмотреть в Сысерти — в материале URA.RU.

История и культура

Город Сысерть был основан в 1732 году по приказу Вильгельма де Геннина как рабочее поселение при железоделательном заводе на реке Сысерть. В 1759 году завод перешел во владение промышленника Алексея Турчанинова, а позже — династии Турчаниновых-Соломирских. Во время пугачевского восстания (1773–1775) завод подвергся нападению, но рабочие сумели его отстоять. Предприятие оставалось в собственности Турчаниновых-Соломирских до 1912 года, когда произошли рабочие волнения. Последние годы на его территории проводят фестиваль «Лето на заводе», в рамках которого туристы могут посетить мастер-классы, концерты и спектакли.

Дом-музей Паши Бажова — место, где родился и жил автор «Малахитовой шкатулки» Павел Бажов. Смотрители музея и экскурсоводы объясняют название музея тем, что именно в Сысерти прошло детство будущего писателя. Из своих ранних воспоминаний о местных людях, окрестностях и легендах он черпал вдохновение, темы для сюжетов, но состоялся как творец уже в Екатеринбурге. Музей представляет собой бревенчатый дом с надворными постройками. Внутреннее убранство отражает быт уральских горнорабочих, которые нередко становились героями сказов писателя. Во флигеле, где после пожара жила семья Бажовых, представлен бытовой инвентарь и их личные вещи.

Церковь Симеона и Анны, построенная в 1787 году, является одним из старейших храмов Среднего Урала. Церковь выполнена в стиле петровского барокко. В 1930-е годы здание было разрушено, большевики взорвали купол и колокольню. Фрагменты, которые уцелели, были использованы в качестве стен кинотеатра «Авангард». В 1991 году храм был возвращен верующим. В начале 2000-х пережил пожар, колокольню восстановили лишь в 2014 году.

Сысертский краеведческий музей расположен в здании бывшей Главной конторы города, построенном по инициативе владельца округа Турчанинова в 1779 году. На выставке представлены минералы Урала, артиллерийское оружие начала 19 века и старинные музыкальные инструменты и мебель. Также посетители музея могут увидеть личные вещи Павла Петровича Бажова и изделия фарфорового завода.

Сысертский фарфор известен на всю Россию. В городе с XIX века существовало производство домашней керамики. Глина добывалась на берегу реки Сысерти и по берегам Сысертского заводского пруда. Фарфоровый завод работает по сей день. Здесь можно купить изделия местных мастеров, а также записаться на экскурсию или мастер-класс. Сысертский фарфор ценится за качество и художественную выразительность, узнать его можно по изображению белочки.

Природа и легенды

Озеро Тальков Камень — визитная карточка Сысерти. Он расположен в пяти километрах от города в природном парке «Бажовские места». Озеро это рукотворное. Затопленный карьер, на котором в XIX-XX веке добывали тальк, со временем превратился в живописный водоем с бирюзовой водой. Его глубина достигает 32 метров, поэтому озеро никогда не прогревается. Водоем является центром притяжения туристов и по форме напоминает сердце. Тальков Камень расположено в природном парке «Бажовские места». Уральский сказитель Павел Бажов нередко бегал сюда будучи ребенком и своими глазами видел, как велась добыча талька. Бывал он на озере и во взрослом возрасте и даже якобы собирался написать об этом месте сказ.

Гора Бессонова — еще один из символов города. За годы существования это место носило не одно название. До восстания Емельяна Пугачева гору называли Караульной — там находился сторожевой пункт, помогавший предотвращать внезапные набеги башкир. После крестьянского восстания гору переименовали в честь офицера Бессонова, который, по одной из версий, руководил обороной Сысертского завода от пугачевской армии в 1774 году и, возможно, был похоронен на вершине горы. С этого места открывается прекрасная панорама на Сысерть и окрестности. Здесь же установлен 12-метровый «Поклонный» крест.

Места для отдыха и релакса

Термальный комплекс «Баден-Баден Сысерть» объединяет в себе «Фабрику отдыха» с бассейнами, банями, СПА и апарт-отелем, а также Эко-деревню «Сысерть берег» с деревянными коттеджами на берегу озера. Термы здесь круглогодичные. Температура зимой достигает 38 градусов.

В 12 километрах от Сысерти также расположен загородный круб «Белая лошадь» (село Кадниково). Здесь тоже можно посетить СПА-комплекс с термальным бассейном и сауной. Из развлечений — катание на лошадях, контактный зоопарк, боулинг, зимой снегоходы, коньки и горка, летом работает площадка для игр в футбол, волейбол, баскетбол. Проживание возможно в двухэтажных деревянных домах и юртах.



