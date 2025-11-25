Предприятие обладает всей необходимой инфраструктурой для осуществления полного производственного цикла Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбургская компания «Риваль Урал», успешно развивающая производство оборудования для индустрии красоты, бросает вызов китайским производителям в условиях санкционных ограничений. Предприятие не только удерживает позиции на российском рынке, но и наращивает объемы. Директор Сергей Коломоец провел экскурсию для «URA.RU», в ходе которой рассказал о том, как инновации способствуют активному импортозамещению, что особенно актуально в условиях текущей геополитической обстановки.

История предприятия

Компания базируется в поселке Большой Исток и занимается производством косметологических и педикюрных кресел, массажных столов и других товаров для салонов красоты. С момента основания в 2018 году компания демонстрирует устойчивый рост и развитие. Сегодня производственные мощности позволяют выпускать более 500 единиц продукции в месяц, а география продаж охватывает всю Россию и Казахстан.

В течение последних лет компания демонстрирует устойчивый рост финансовых показателей. Если в 2022 году объем выручки составлял примерно 42 миллиона рублей, то в 2023 году он увеличился до около 64 миллионов рублей. В 2024 году компания достигла показателя в 120 миллионов рублей. На сегодняшний день выручка превысила 130 миллионов рублей. Согласно планам, по итогам 2025 года компания рассчитывает достичь показателя более 180 миллионов рублей.

Рост обусловлен увеличением производства более сложных и дорогостоящих изделий с высокой добавленной стоимостью. Компания эффективно использует оборотные средства, что позволяет тщательно планировать производственный процесс и адаптироваться к современным экономическим условиям.

Перспективы и поддержка

Как и любое другое предприятие из сферы малого бизнеса, данное предприятие очень зависимо от заёмных средств, при этом чувствительно к процентной ставке. Займы Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), которые компания оформила по ставке в размере 0,5 ключевой ставки Банка России, стали для бизнеса наиболее доступным финансовым ресурсом.

Директор СОФПП Валерий Пиличев отмечает, что после снижения ключевой ставки ЦБ РФ спрос на займы в фонде существенно вырос. С начала 2025 года предпринимателям предоставлено в виде займов СОФПП свыше 700 млн рублей, при этом запрос на финансовую поддержку от предпринимателей резко увеличился именно в сентябре-октябре.

Кроме того, директор СОФПП порекомендовал компании задуматься о расширении рынков сбыта и выходе на экспорт. Для этого в Центре поддержки экспорта СОФПП разработан целый ряд специальных инструментов, которыми может воспользоваться и данное предприятие.

«В частности, фонд готов оказать помощь компании в поиске партнёров как в странах СНГ, так и в других странах. Порекомендуем отраслевые выставки, в которых можно принять участие и найти зарубежных заказчиков. Предлагаем приступить к этой работе уже в начале 2026 года», — отметил Пиличев.

Ассортимент и производственный процесс

В ассортиментный ряд входит около 30 товарных позиций, учитывая различные расцветки и модели. Среди продукции: более 10 видов косметологических и педикюрных кресел, 3 модели массажных столов, около 10 видов дополнительных аксессуаров (подушки, защитные чехлы и т. д.), стулья, столики и другие товары.

Предприятие реализует комплексное производство, приобретая только отдельные компоненты, среди которых — метизы, профильная труба и поролон. Процесс изготовления продукции состоит из следующих стадий: создание каркасов, выполнение слесарных и сварочных работ, окрашивание, сборка, подготовка обивки (включая раскрой поролона, швейные операции и обтягивание), а также хранение готовой продукции на складе.

Конкурентные преимущества

Одно из ключевых преимуществ — это оборудования с техническими возможностями люкс-класса в среднем и бюджетном сегментах. Это позволяет мастерам индустрии красоты повышать уровень обслуживания и комфорт для своих клиентов. В отличие от многих игроков рынка, которые занимаются перепродажей оборудования, уральская компания — одно из немногих предприятий, осуществляющее собственное производство.

Компания реализует продукцию как в розницу, так и оптом, активно используя маркетплейсы. В планах — расширение партнерской сети и поиск альтернативных каналов сбыта для более тесного взаимодействия с конечным клиентом. На данный момент экспорт в страны дальнего зарубежья не осуществляется, но компания рассматривает возможности расширения географии продаж и открыта.

Предприятие внедряет систему быстрого реагирования (СБР), которая позволит улучшить контроль качества на каждом этапе производства. Цель системы — исключить выпуск брака и гарантировать высокое качество готовой продукции. «СБР поможет компании быстрее адаптироваться к потребностям рынка и повысить эффективность производственного процесса», — говорит Коломоец. На предприятии трудоустроено около 30 человек. Компания работает в условиях высокой конкуренции, в том числе с китайскими производителями, и стремится соответствовать высоким стандартам опытных компаний.