В ДТП также пострадал маленький ребенок Фото: ГИБДД Свердловской области

В Каменском районе 25 ноября на 94-м километре федеральной трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган» произошло массовое ДТП, в котором погибли два человека. В аварии участвовали три автомобиля: «Дэу Нексия», «ВАЗ-2111» и «Нива», сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Предварительно, водитель „Нивы“, двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении Кургана, не обеспечил постоянный контроль за дорожной обстановкой и не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с попутным автомобилем „ВАЗ-2111“. В тот же момент водитель „ВАЗ-2111“, нарушая ПДД РФ, начал поворот налево с полосы, предназначенной для прямого движения», — уточнили в telegram-канале ведомства.

В результате ДТП погибли водитель «Дэу Нексия» — 58-летний житель Курганской области, и водитель «ВАЗ-2111» — 45-летняя женщина из Каменского района. Пострадали водитель «Нивы» — 51-летняя женщина, и три пассажира «ВАЗ-2111»: 44-летняя женщина, 18-летний молодой человек и годовалая девочка, которая перевозилась в кресле, не соответствующем ее росту и весу.

Все пострадавшие госпитализированы. На месте ДТП работали автоинспекторы и следственно-оперативная группа, для организации движения временно была введена реверсивная схема. По факту происшествия проводится процессуальная проверка.

На трассе «Екатеринбург — Шадринск — Курган» в Каменском районе ранее уже происходило серьезное ДТП: на 75-м километре погибли трое, включая ребенка, из-за несоблюдения ПДД. Тогда среди причин аварии назывались отсутствие ремней безопасности у пассажиров и отсутствие детского кресла.