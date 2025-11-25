Путин отметил вклад Ельцин Центра в духовное развитие молодежи

Ельцин центр появился в 2015 году Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Ельцин Центр за десять лет существования стал точкой притяжения людей разных профессий и возрастов, отметил в поздравлении коллективу ЕЦ российский президент Владимир Путин. Он добавил, что ЕЦ внес огромный вклад в духовное развитие молодежи. Поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля.

«Сегодня мы отмечаем десятилетие Ельцин Центра, который создавался не только для сохранения и изучения наследия первого президента РФ [Бориса Ельцина], не только как дань его памяти, но и для исследования сложной и противоречивой эпохи радикальных перемен. Этот период является неотъемлемой частью многовекового неразрывного пути нашей страны», — поздравил Путин.

Он отметил, что просветительская деятельность ЕЦ основывается именно на глубоком понимании целостности исторического развития России. «Разъяснение значимости Бориса Ельцина, процесса становления и совершенствования — одна из важнейших задач центра, которую он достойно выполняет. За десять лет напряженной работы [центр] превратился в масштабный образовательный и культурный комплекс, где реализуются проекты социальной направленности. Центр стал точкой притяжения людей разных профессий и возрастов», — добавил российский лидер.

Продолжение после рекламы

По его словам, Ельцин Центр пользуется большой популярностью среди молодежи, которая стремится к изучению истории РФ и духовному развитию. «Поздравляю создателей и всю команду Ельцин Центра с юбилеем и желаю дальнейшей успешной деятельности», — заключил Владимир Путин.