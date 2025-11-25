Глава Федерации шахмат в Свердловской области Альберт Степанян вспомнил, что познакомился с Леей, когда ей было 11 лет. «Когда произошла смена руководства в Федерации шахмат и Андрей Моисеевич стал президентом, им была поставлена задача — развивать детский спорт и идти к мировым победам. На протяжении всех этих лет ежегодно мы надеялись, что тот труд, который был вложен, обязательно приведет к результату. Но не все получалось — где то было серебро, но именно здесь Лея проявила характер и мы очень рады этому. Впервые за всю историю чемпионата шахматное золото приехало в Екатеринбург», — поделился он. Присутствовал на встрече и министр спорта Леонид Рапопорт, признавшийся, что пристально следил за матчами чемпионата.