Екатеринбурженка триумфально вернулась с чемпионата мира по шахматам, с ней золото. Фото, видео
Лея Гарифуллина принесла первое шахматное золото для региона
Фото: пресс-служба «Сима-ленда»
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге овациями встретили Лею Гарифуллину, представляющую Уральскую шахматную академию. Именно благодаря екатеринбурженке сборной России по шахматам удалось выиграть мировой чемпионат, а для Свердловской области это первое шахматное золото. Встретить спортсменку в аэропорт приехали десятки человек, среди них и сотрудники компании «Сима-ленд».
«Эта поддержка очень вдохновляет, и даже в самые трудные моменты я знаю, ради чего борюсь — ради своего города, ради своей страны, ради моего друга Андрея Моисеевича Симановского. Огромное спасибо!», — поделилась Лея, выйдя к журналистам.
Глава Федерации шахмат в Свердловской области Альберт Степанян вспомнил, что познакомился с Леей, когда ей было 11 лет. «Когда произошла смена руководства в Федерации шахмат и Андрей Моисеевич стал президентом, им была поставлена задача — развивать детский спорт и идти к мировым победам. На протяжении всех этих лет ежегодно мы надеялись, что тот труд, который был вложен, обязательно приведет к результату. Но не все получалось — где то было серебро, но именно здесь Лея проявила характер и мы очень рады этому. Впервые за всю историю чемпионата шахматное золото приехало в Екатеринбург», — поделился он. Присутствовал на встрече и министр спорта Леонид Рапопорт, признавшийся, что пристально следил за матчами чемпионата.
Всего в состав сборной входит несколько спортсменок со всей России: — Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Анна Шухман, Ольга Гиря и уралочка Лея Гарифуллина.
Сейчас шахматы являются крайне популярным видом спорта в Свердловской области. Более 33 тысяч жителей занимаются этим видом спорта.
Лею встречали с плакатами и букетами
Фото: пресс-служба «Сима-ленда»
