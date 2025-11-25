Дочь первого президента РФ поздравила сотрудников Ельцин Центра с 10-летием. Видео
Татьяна Юмашева посетила ЕЦ в честь его десятилетия
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Дочь первого президента РФ Бориса Ельцина — Татьяна Юмашева — посетила десятилетие Ельцин Центра в Екатеринбурге и передала привет его сотрудникам от мамы Наины Ельциной. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Хотела вам передать огромный привет и поздравление от Наины Иосифовны [Ельциной]. Она все эти годы болеет за Ельцин Центр, за тех, кто приходит сюда, и тех, кто работает. Я ей регулярно об этом рассказываю. Ей скоро 94 года — уже сложно летать, но она передала вам всем привет», — заявила Татьяна Юмашева.
Мама учит ее печь свое знаменитое творожное печенье. Юмашева пообещала, что скоро будет проводить мастер-классы по его приготовлению, как и Наина Ельцина. «Мы гордимся тем, как все получилось. За эти четыре года эти 85 тысяч квадратных метров были доведены до такого состояния. А начиналось все с идеи и с недостроенного, полуразрушенного торгово-развлекательного центра», — отметила Юмашева.
На торжестве также присутствовали полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель свердловского заксо Людмила Бабушкина, замгубернатора—министр здравоохранения области Татьяна Савинова и бывший вице-мэр города Владимир Тунгусов. Также ожидалось, что ЕЦ посетит миллиардер Роман Абрамович, но визит не состоялся.
Ельцин Центр открылся 25 ноября 2015 года. В честь десятилетия будет открыта выставка «10 лет в Центре», посвященная истории ЕЦ. Также гостям представят премьеру спектакля-фантазии «Маяковский. Встреча», созданного совместно с командой Art Seasons.
