Губернатор Кухарук занялся судьбой недостроев в ХМАО

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук заявил, что власти Югры взяли под контроль судьбу всех долгостроев региона. Об этом глава региона сообщил на пресс-конференции в Сургуте в рамках медиафорума «Информационный мир Югры», на котором присутствовал корреспондент URA.RU.

«У нас, к сожалению, по округу и муниципалитетам очень много объектов, которые долгие годы относились к категории недостроев. Все такие объекты мы взяли под контроль. Для каждого будет определена дальнейшая судьба и этапность работ», — сказал Кухарук.

Губернатор поставил задачу — провести инвентаризацию каждого такого объекта. Учет недострое поможет понять, какое у него будущее: требуется достройка, капитальный ремонт или иное решение.

По словам главы региона, одним из ключевых решений стало продолжение строительства нового акушерского корпуса в Нягани. Работы находятся в активной стадии, а основной объем планируют выполнить в 2026 году.

Кухарук упомянул недостроенные или затянувшиеся объекты в Сургутском, Нефтеюганском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах, включая поликлиники, станции скорой помощи, корпуса больниц и здания, требующие капитального ремонта. Он отдельно отметил, что ранее стройки простаивали даже после ввода в эксплуатацию, потому что учреждения не успевали обеспечить оборудованием. Теперь функцию закупки и оснащения медтехникой передали профильным департаментам, чтобы синхронизировать строительство и открытие объектов.