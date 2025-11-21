Власти ХМАО ужесточат контроль за мигрантами
Власти ХМАО запретят мигрантам работать курьерами, сборщиками дикоросов и рыбаками
С 2026 года в ХМАО введут новые ограничения для трудовых мигрантов, включая запрет на работу курьерами, сборщиками дикоросов и профессиональными рыбаками. Об этом губернатор Руслан Кухарук заявил на пресс-конференции, отметив, что перечень запрещенных для иностранцев видов деятельности расширится до 27 позиций.
«Сегодня готов проект документа для того, чтобы защитить рынок труда, который мы можем предоставить нашим жителям, которые не должен конкурировать с иностранцами. Пять видов деятельности будут добавлены», — пояснил Кухарук.
Дополнительными мерами станет увеличение стоимости патента для трудовых мигрантов на 30% и усиление контроля за работодателями. По данным властей, в 2025 году из Югры было выдворено более 1000 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Правоохранительные органы продолжат работу по выявлению нелегальных мигрантов и лиц, способствовавших незаконному получению гражданства.
