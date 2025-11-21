Курганцы просят прокурора Московских разобраться с плохими дорогами, мостом и ЖКХ
Владислав Московских провел личный прием в Притобольном и Звериноголовском округах
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Прокурор Курганской области Владислав Московских и руководитель регионального следственного управления Сергей Степанов провели выездной прием граждан в Звериноголовском и Притобольном округах. В ходе приема были рассмотрены обращения, касающиеся различных проблем — от жилищно-коммунального хозяйства до обеспечения безопасности дорожного движения и защиты социальных прав. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.
Основные темы обращений касались нарушений в сфере ЖКХ, безопасности дорожного движения и защиты жилищных и социальных прав, в том числе прав участников специальной военной операции. «По всем поступившим обращениям организовано проведение прокурорских проверок, результаты которых поставлены на контроль», — отметили в пресс-службе.
Среди конкретных проблем — ненадлежащее качество капитального ремонта кровли многоквартирного дома в селе Круглое, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на улицах Косаревой и Октябрьской в селе Звериноголовское, отсутствие оборудованных пешеходных переходов на улице К. Маркса. Заявители из села Боровлянка попросили помочь в переносе сроков капитального ремонта многоквартирного дома. Житель села Глядянское указал на ненадлежащее техническое состояние железобетонного моста через приток реку Глядянку.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Иван21 ноября 2025 16:11Вот такие, значит, самые острые и насущные проблемы у наших жителей, которые они выносят на обсуждение с прокурором. Желаю им, чтобы и в дальнейшем, серьёзней проблем у них не было.