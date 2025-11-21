Курганцы просят прокурора Московских разобраться с плохими дорогами, мостом и ЖКХ

Владислав Московских провел личный прием в Притобольном и Звериноголовском округах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Курганской области Владислав Московских и руководитель регионального следственного управления Сергей Степанов провели выездной прием граждан в Звериноголовском и Притобольном округах. В ходе приема были рассмотрены обращения, касающиеся различных проблем — от жилищно-коммунального хозяйства до обеспечения безопасности дорожного движения и защиты социальных прав. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Основные темы обращений касались нарушений в сфере ЖКХ, безопасности дорожного движения и защиты жилищных и социальных прав, в том числе прав участников специальной военной операции. «По всем поступившим обращениям организовано проведение прокурорских проверок, результаты которых поставлены на контроль», — отметили в пресс-службе.