«Газпром нефть» получила награды в конкурсе «100 лучших товаров России»
Знак «Золотая сотня» получило дизельное топливо экологического класса «Евро-5»
Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
Продукция «Газпром нефти» возглавила рейтинг «100 лучших товаров России». В число победителей и призеров вошли моторные топлива, автомобильные и индустриальные масла, битумные материалы и нефтехимическая продукция компании. Престижный знак «Золотая сотня» получило дизельное топливо экологического класса «Евро-5». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Обеспечение российских потребителей современными и качественными нефтепродуктами — ключевая задача нашей компании», — отметил Анатолий Чернер, заместитель председателя правления «Газпром нефти». Жюри конкурса оценивало технологичность, энергоэффективность, безопасность и экологичность производства, а также учитывало опросы и предпочтения российских потребителей.
В компании подчеркнули, что результаты конкурса подтверждают высокий технологический уровень развития нефтеперерабатывающих активов. На конкурс «Газпром нефть» представила свыше 25 наименований нефтепродуктов, произведенных на Омском и Московском НПЗ, а также на Омском заводе смазочных материалов.
Среди представленной продукции — автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо для разных климатических зон, высокотехнологичные полимерные битумы для строительства скоростных автомагистралей, авиационное топливо, а также моторные, трансмиссионные и гидравлические масла с улучшенными характеристиками.
