В чем обвиняют курганского экс-судью Козлова, ареста которого потребовал Бастрыкин

В Москве примут решение по запросу СКР в отношении курганского экс-судьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Силовики готовят документы для ходатайства об избрании меры пресечения в отношении курганского экс-судьи Валерия Козлова. Подозреваемого во взяточничестве мужчину могут отправить под стражу в случае соответствующего разрешения высшей коллегии судей страны. Кто такой Валерий Козлов и в чем его обвиняют — в материале URA.RU.

Судейская карьера Валерия Козлова

Валерий Козлов до работы в судах проходил службу в органах внутренних дел. Рабо­тал оперуполномоченным, старшим оперуполномочен­ным, отдельными поручениями выполнял и работу сле­дователя в отделе борьбы с экономическими преступлениями.

В 1999 году Козлова назначили судьей Шумихинского района Курганской области. Спустя четыре года ему было доверена должность председателя Шумихинского райсуда. В этой должности он отработал около восьми лет. В 2012 году указом президента РФ Козлов был назначен председателем Притобольного районного суда. В 2015 году — получил пост председателя Кетовского районного суда. На этой должности Козлов отработал шестилетний срок, получив в 2021 году назначение на пост председателя Юргамышского районного суда.

Продолжение после рекламы

В Юргамышском округе Козлов отработал два года. В октябре 2023 года ВККС рассмотрел и удовлетворил его ходатайство об уходе в отставку. В феврале 2024 года трое судей в отставке, среди которых был и Козлов, получили юбилейные медали «100 лет Верховному Суду России» Их вручали судьям, имеющим особые заслуги со стажем службы в судебной системе не менее 15 лет (для судей в отставке — 20 лет).

Уголовное дело

Следственный комитет России подал запрос в Высшую квалификационную коллегию судей РФ (ВККС) о возбуждении уголовного дела в отношении Козлова летом 2025 года. Коллегия представление удовлетворила. В октябре силовики провели обыски в доме экс-судьи. В Кургане была приостановлена отставка Козлова по представлению председателя областного суда Андрея Роота.

В настоящее время ведется следствие. Следователи подозревают Козлова в получении взяток через своего помощника за вынесение решения о незаконном освобождении из колонии. В середине ноября в ВККС поступило представление главы СКР Александра Бастрыкина. У высшей коллегии судей было запрошено разрешение на арест Козлова.

За что судья мог получить взятку

Валерия Козлова подозревают в причастности к незаконному освобождению из колонии Виталия Звонарева по кличке «Малой», связанного с одной из местных преступных группировок «Локомотив». Виталий Звонарев был осужден за убийство, но вышел из колонии на основании подложного медицинского заключения о тяжелом заболевании. «Материалы об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного. Судья — Козлов Валерий Анатольевич. Результат рассмотрения — удовлетворено», — говорится в картотеке кетовского райсуда о решении от 15 января 2020 года. Впоследствии Звонарев вновь угодил в колонию после ДТП. Тогда вскрылись новые обстоятельства его освобождения.

Производство по вопросу освобождения осужденного Звонарева от отбывания наказания по причине болезни было возобновлено. Постановление судьи Кетовского районного суда Курганской области, вынесенное по данному делу,отменили. Звонарев был направлен в исправительную колонию строгого режима для продолжения отбывания назначенного ему наказания в виде лишения свободы.

Следствие считает, что Козлов, получив взятки от родственников заключенного через своего помощника, изменил вид наказания. Это якобы привело к освобождению Звонарева.

Продолжение после рекламы

Фигуранты дела

В деле имеется еще несколько фигурантов. Это бывшая помощница Козлова, которая могла принимать участие в передаче денежных средств. Также у силовиков были вопросы к адвокату, которая подавала заявление и медзаключение от имени осужденного в суд, представляла . Одним из важных свидетелей будет врач, предоставивший заключение о якобы тяжелой болезни зека.

Будет ли арест бывшего судьи?