В Кургане убрали пешеходный переход перед открытием проспекта Первомайского

На перекрестке проспектов Голикова-Первомайский установили новый светофор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на перекрестке проспектов Маршала Голикова и Первомайского установлен новый светофор. Это связано с предстоящим открытием проспекта Первомайского. Ранее существовавший регулируемый пешеходный переход ликвидирован, информирует Госавтоинспекция.

Новый светофор призван обеспечить безопасность дорожного движения и упорядочить трафик на перекрестке после открытия проспекта. «Водителям и пешеходам необходимо руководствоваться сигналами вновь установленного светофора», — подчеркнули в ведомстве.

На перекрестке проспектов Маршала Голикова - Первомайский установили светофор Фото: ГАИ45

Открытие проспекта Первомайского станет значимым событием для городской инфраструктуры и повлияет на транспортную ситуацию в районе. Горожанам и гостям города рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями в организации дорожного движения.

