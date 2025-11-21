Логотип РИА URA.RU
В Кургане убрали пешеходный переход перед открытием проспекта Первомайского

На перекрестке двух проспектов в Заозерном Кургана установили новый светофор
21 ноября 2025 в 16:15
На перекрестке проспектов Голикова-Первомайский установили новый светофор

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на перекрестке проспектов Маршала Голикова и Первомайского установлен новый светофор. Это связано с предстоящим открытием проспекта Первомайского. Ранее существовавший регулируемый пешеходный переход ликвидирован, информирует Госавтоинспекция.

Новый светофор призван обеспечить безопасность дорожного движения и упорядочить трафик на перекрестке после открытия проспекта. «Водителям и пешеходам необходимо руководствоваться сигналами вновь установленного светофора», — подчеркнули в ведомстве.

На перекрестке проспектов Маршала Голикова - Первомайский установили светофор

Фото: ГАИ45

Открытие проспекта Первомайского станет значимым событием для городской инфраструктуры и повлияет на транспортную ситуацию в районе. Горожанам и гостям города рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями в организации дорожного движения.

Ранее в Заозерном уже ввели в эксплуатацию три крупные дороги (улицы Фарафонова, Алексеева и Витебского), установили светофоры и оборудовали остановочные пункты общественного транспорта.

