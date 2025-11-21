В Кургане убрали пешеходный переход перед открытием проспекта Первомайского
На перекрестке проспектов Голикова-Первомайский установили новый светофор
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане на перекрестке проспектов Маршала Голикова и Первомайского установлен новый светофор. Это связано с предстоящим открытием проспекта Первомайского. Ранее существовавший регулируемый пешеходный переход ликвидирован, информирует Госавтоинспекция.
Новый светофор призван обеспечить безопасность дорожного движения и упорядочить трафик на перекрестке после открытия проспекта. «Водителям и пешеходам необходимо руководствоваться сигналами вновь установленного светофора», — подчеркнули в ведомстве.
На перекрестке проспектов Маршала Голикова - Первомайский установили светофор
Фото: ГАИ45
Открытие проспекта Первомайского станет значимым событием для городской инфраструктуры и повлияет на транспортную ситуацию в районе. Горожанам и гостям города рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями в организации дорожного движения.
Ранее в Заозерном уже ввели в эксплуатацию три крупные дороги (улицы Фарафонова, Алексеева и Витебского), установили светофоры и оборудовали остановочные пункты общественного транспорта.
