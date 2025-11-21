Турнир по «Танчикам» состоится 22 ноября в курганском мультицентре «Смолин» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С 21 по 23 ноября в Кургане пройдут концерты, спектакли, мастер-классы и игры на любой вкус и возраст. Игроманы смогут погрузиться в прошлое и поучаствовать в турнире по легендарным «Танчикам». Любители живой музыки сходят на концерты Vudoo и кавер-группы «Азбука». Поклонники театра увидят на сцене областной филармонии московских актеров в спектакле «Мастер и маргарита». Для творческих и любознательных гостей города открыты мастер-классы по рисованию и скетчингу, а также интерактивные выставки с познавательными экспонатами. О том, какие события ожидают жителей Кургана в выходные дни, — в материале URA.RU.

21 ноября, пятница

В 20:00 пройдет концерт группы Vudoo в ресторане «Гости». Vudoo — красноярский музыкальный дуэт, известный миксом в жанрах: pop, hip-hop и dance. Молодые исполнители первые выступят в Кургане в рамках большого тура 2025 года. В программе — хиты «Холодный туман», «Пьяная луна» и другие популярные треки. Авторы самостоятельно пишут и продюсируют музыку. Стоимость: от 1 600 рублей.

Для любителей живой музыки в Кургане пройдет несколько концертов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Также в 20:00 начнется вечеринка «Antifest» в Harats pub. Вход 500 рублей (только наличный расчет). Три группы: Взмах, Воланд и Саботаж из Кургана и Тюмени будут создавать, по заверению организаторов, мощную атмосферу. Исполнители готовы гарантировать заряд драйва и энергии.

В 21:00 состоится сольное выступление кавер-группы «Азбука» в баре «Свобода». Курганские музыканты исполнят лучшие поп и рок-хиты, обещая веселое и динамичное шоу. Билеты: онлайн — от 400 рублей, на входе — 500 рублей. Живой звук.

22 ноября, суббота

В 10:00 пройдет мастер-класс по скетчингу в Курганском областном Доме народного творчества (цена 400 рублей). Скетчинг — новое направление в живописи, когда художники создают небольшие быстрые картины. Участники научатся изображать яркие акварельные зарисовки на темы ботаники или кулинарии. Материалы предоставляются, необходима предварительная запись.

Покрутить в руках экспонаты в виде человеческих органов можно на выставке в Кургане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 10:00 в этом же здании организуют интерактивную выставку для всей семьи «Внутри человека». Почемучек ждут ответы на сотни вопросов: Чем человек похож на коалу? У кого был самый длинный нос? Сколько памяти хранится в мозге? Познавательное путешествие во внутренний мир человеческого тела с возможностью самостоятельно трогать-крутить и вертеть экспонаты. Билеты 350–450 рублей.





В 12:00 гостей ждут в селе Рычково Белозерского округа (Курганская область) на территории этнографического комплекса «Музей деревни. Казачье подворье». Здесь пройдет IV областная сельскохозяйственная ярмарка «Михайловский торжок-2025». Гости смогут посетить гастро-шоу «Суп-лапша», состоятся мастер-классы, участникам расскажут о старинных рецептах и предложат бесплатную дегустацию. Также на ярмарке будет представлена продукция от местных производителей: мясо, рыба и птица высшего качества, натуральные молочные продукты, свежие ягоды и грибы, выпечка.

В легендарную игру из 90-х можно будет поиграть в Кургане Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В 17:00 курганский мультицентр «Смолин» приглашает всех любителей «Денди» погрузиться в атмосферу 90-х и сразиться в легендарной игре «Танчики». Чемпионат обещает вернуть атмосферу старых игровых приставок и дружеского соперничества. Для участия в турнире нужно собрать команду и придумать дерзкое название. Вход: 350 рублей. Приз победителям — билеты в кино.

В 18:00 поклонники театральных постановок увидят спектакль «Мама, спасибо за жизнь...» в Курганском театре драмы. Режиссер — Хуршед Мустафоев (г. Душанбе). Спектакль о героизме женщин в годы войны, основанная на повести Михаила Рощина «Эшелон». Возраст 12+, цены билетов 300–1100 рублей. Доступно по программе Пушкинская карта.

Шоу для женщин покажут артисты в клубе «Свобода» Фото: Илья Московец © URA.RU

Ночью в 00:00 (с субботы на воскресенье) для взрослых состоится шоу «Дамские угодники» в клубе-баре «Свобода». Танцы от театра мужчин, созданного специально для женщин. Актеры уверяют, что выступление пройдет энергично и необычно. Вход 400 рублей.

23 ноября, воскресенье

С 11:00 до 14:00 состоится цветочный фестиваль в Культурном центре «Курган» (проспект Конституции, 60). Кто соскучился по дачным соседям — могут их встретить здесь. Любители растений в горшках представят свою герань, гибискус, плющ, фикус и другие разновидности домашних цветов. Вход свободный.

В 18:00 сразу три мероприятия на выбор: спектакль «Мастер и Маргарита» Московского театра комедии в Курганской областной филармонии (возрастное ограничение 18+). Мистический театральный опыт с уникальными спецэффектами, звездным составом: включая Мирославу Карпович (Маргарита), Вячеслава Разбегаева (Воланд) и Евгения Банифатова (Мастер), которые ярко воплощают своих персонажей. Обещают философское погружение в знаменитый роман Булгакова. Стоимость билетов от 1500 до 3500 рублей.