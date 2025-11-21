Логотип РИА URA.RU
В Салехарде на ночь закроют движение на кольцевой развязке

21 ноября 2025 в 15:55
Ограничение движения в Салехарде на кольце 21-22 ноября

Фото: Илья Московец © URA.RU

В столице ЯНАО в ночь на 22 ноября будет полностью прекращено движение транспорта на ключевой кольцевой развязке. Ограничения продлятся около двух часов, об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«В полночь с 21 на 22 ноября запланировано перекрытие движения по кольцевой развязке (ул. Зои Космодемьянской, ул. Броднева, автодорога Салехард — Аэропорт и Объезд г. Салехард)», — уточнили в департаменте.

Ориентировочное время закрытия движения составит 2 часа — с 00:00 до 02:00. Дорожные службы просят водителей заранее выбирать альтернативные маршруты и учитывать эту информацию при планировании ночных поездок. 

