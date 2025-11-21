Мобильное приложение «Госуслуги. Моя школа» возобновило работу после технических сбоев, что избавило главу департамента образования ЯНАО Зою Чернышеву от необходимости выполнить обещание пройти пешком до Москвы. Для стабильной работы сервиса пользователям рекомендуется выполнить специальную инструкцию, опубликованную в официальном Тelegram-канале департамента образования ЯНАО.

Ранее Зоя Чернышева в шутку пообещала пешком отправиться в Москву, если проблемы с приложением не будут устранены. Маршрут из Салехарда в столицу составляет около 4200 км, что могло занять до 52 дней. После устранения неполадок специалисты пояснили, что для нормализации работы приложения пользователям необходимо временно сменить регион в настройках, а затем вернуть прежние параметры. Полное восстановление всех данных, включая оценки и расписание, может занять до 2-3 недель.