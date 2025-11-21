Социальные контракты помогли ямальцам открыть собственное дело
Порядка 50 ямальцев открыли собственное дело в этом году благодаря социальным контрактам
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
На Ямале продолжается реализация программы социальных контрактов, позволяющая жителям открывать собственное дело, развивать личное подсобное хозяйство или найти работу. В текущем году этой мерой поддержки уже воспользовались около 50 предпринимателей и более 120 ямальцев, об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Сумма выплат по социальному контракту зависит от выбранного направления. Например, на открытие или развитие собственного дела предусмотрена единовременная выплата до 350 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.
Программа включает три основных направления: открытие бизнеса с выплатой до 350 тысяч рублей, поддержку личных подсобных хозяйств до 200 тысяч рублей и помощь в трудоустройстве с ежемесячной выплатой более 26 тысяч рублей. Одной из получательниц поддержки стала тазовчанка Мария Салиндер, которая планирует открыть студию маникюра. Для заключения социального контракта необходимо, чтобы доход семьи не превышал прожиточный минимум, а также требуется предоставить бизнес-план и пройти тестирование на специальной платформе.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!