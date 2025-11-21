Социальные контракты помогли ямальцам открыть собственное дело

Порядка 50 ямальцев открыли собственное дело в этом году благодаря социальным контрактам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

На Ямале продолжается реализация программы социальных контрактов, позволяющая жителям открывать собственное дело, развивать личное подсобное хозяйство или найти работу. В текущем году этой мерой поддержки уже воспользовались около 50 предпринимателей и более 120 ямальцев, об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Сумма выплат по социальному контракту зависит от выбранного направления. Например, на открытие или развитие собственного дела предусмотрена единовременная выплата до 350 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.