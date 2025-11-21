Webiomed с Ямала признан лучшим ИИ-проектом в здравоохранении России Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Проект Webiomed из ЯНАО признан лучшим в стране в сфере искусственного интеллекта за автоматизацию процессов в медучреждениях с помощью прогнозной аналитики. Награда была вручена в рамках национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта», об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Проект по применению технологий ИИ для анализа медкарт пациентов стартовал на Ямале в 2018 году. За несколько лет до активного внедрения в стране», — отметили в правительстве округа.

Система Webiomed, ставшая пионером в области медицинского ИИ в России, анализирует огромные массивы данных. Только за последние полгода она обработала 593,5 тысячи электронных карт и 9,6 миллионов медицинских документов, что позволило выявить свыше 163 тысяч ямальцев с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Проект наглядно демонстрирует, как технологии искусственного интеллекта помогают врачам в ранней диагностике и улучшают качество медицинской помощи в отдаленном арктическом регионе.