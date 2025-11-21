Ямал передал партию техники мотострелковым полкам Фото: Илья Московец © URA.RU

ЯНАО направил новую партию специализированной техники и оборудования для мотострелковых полков, где проходят службу ямальцы. Передача осуществлена в 10 воинских частей, включая подразделения, участвующие в боевых действиях на различных направлениях, об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.

Ямал передал технику военным Фото: Telegram-канал Дмитрия Артюхова

«На плечах бойцов лежат сложнейшие боевые задачи по освобождению территорий. Поэтому их системная поддержка — наш приоритет. Стараемся максимально оперативно выполнять заявки командиров, чтобы нужды у наших защитников не было ни в чем», — отметил Дмитрий Артюхов.

В переданную партию вошли более 20 БПЛА, комплекты для усиления радиосигнала, мониторинговые системы, бронекомплекты и другие спецсредства — всего свыше 15 наименований. Среди получателей — 433-й мотострелковый полк, участвовавший в освобождении Селидово, и 1443-й полк, действующий на Сумском направлении. Округ продолжает систематическую поддержку военнослужащих, реализуя более 70 мер поддержки участников СВО и их семей. В ближайшее время ожидается поставка крупной партии транспорта для нужд воинских частей.

