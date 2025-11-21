Губернатор ЯНАО сообщил о передаче техники мотострелковым полкам. Фото
Ямал передал партию техники мотострелковым полкам
Фото: Илья Московец © URA.RU
ЯНАО направил новую партию специализированной техники и оборудования для мотострелковых полков, где проходят службу ямальцы. Передача осуществлена в 10 воинских частей, включая подразделения, участвующие в боевых действиях на различных направлениях, об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.
Ямал передал технику военным
Фото: Telegram-канал Дмитрия Артюхова
«На плечах бойцов лежат сложнейшие боевые задачи по освобождению территорий. Поэтому их системная поддержка — наш приоритет. Стараемся максимально оперативно выполнять заявки командиров, чтобы нужды у наших защитников не было ни в чем», — отметил Дмитрий Артюхов.
В переданную партию вошли более 20 БПЛА, комплекты для усиления радиосигнала, мониторинговые системы, бронекомплекты и другие спецсредства — всего свыше 15 наименований. Среди получателей — 433-й мотострелковый полк, участвовавший в освобождении Селидово, и 1443-й полк, действующий на Сумском направлении. Округ продолжает систематическую поддержку военнослужащих, реализуя более 70 мер поддержки участников СВО и их семей. В ближайшее время ожидается поставка крупной партии транспорта для нужд воинских частей.
Новые БПЛА для мотострелковых полков
Фото: Telegram-канал Дмитрия Артюхова
