В Кургане и Шадринске в выходные потеплеет и пройдут дожди

21 ноября 2025 в 16:46
В Курганской области прогнозируют дождливый уикенд

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане и Шадринске в выходные потеплеет и пройдут дожди. Возможен снег и гололед. По области максимально температура воздуха прогреется до 7 градусов, ночью похолодает до -6 градусов, прогнозируют синоптики.

По данным Курганского ЦГМС, 23 ноября в регионе будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью -2,+3, днем +2,+7. В воскресенье, 24 ноября, ночью местами снег, мокрый снег, дождь. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха -1,-6 градусов ночью, днем до +2.

По данным gismeteo.ru, в Шадринске и Кургане потеплеет в ночь на воскресенье. Днем будет до +4 днем, небольшие дожди, ветер юго-западный.

Прогноз погоды на 21-23 ноября Курганского ЦГМС

Фото: kurganpogoda.ru

