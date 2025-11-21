В Курганской области прогнозируют дождливый уикенд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане и Шадринске в выходные потеплеет и пройдут дожди. Возможен снег и гололед. По области максимально температура воздуха прогреется до 7 градусов, ночью похолодает до -6 градусов, прогнозируют синоптики.

По данным Курганского ЦГМС, 23 ноября в регионе будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью -2,+3, днем +2,+7. В воскресенье, 24 ноября, ночью местами снег, мокрый снег, дождь. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха -1,-6 градусов ночью, днем до +2.

По данным gismeteo.ru, в Шадринске и Кургане потеплеет в ночь на воскресенье. Днем будет до +4 днем, небольшие дожди, ветер юго-западный.

