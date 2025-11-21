В Кургане прокуратуре придется изменить обвинение экс-чиновнику Галустову

Прокуратура получила отказ в жалобе по делу экс-чиновника Галустова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Органы следствия будут во второй раз переделывать обвинение бывшему главе спасательной службы Кургана Аркадику Галустову. Накануне апелляционный суд отказал в жалобе на решение о возврате дела о пожарах в СНТ против экс-чиновника в прокуратуру. URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Дело Галустова, обвиняемого в бездействии, которое якобы привело к пожарам в 2022 году, снова будут менять. Суд отказал органам прокуратуры в апелляционном представлении», — рассказали источники.

Редакция обратилась за комментариями в областной суд. «Решение суда первой инстанции в отношении Галустова оставлено без изменения. Апелляционное представление — без удовлетворения», — дали ответ в пресс-службе суда.

Галустова обвиняют в служебном подлоге и превышении полномочий. По версии следствия, его действия привели к весенним пожарам 2022 года. Три с половиной года назад сгорели постройки в нескольких СНТ на севере Кургана. Ущерб превысил сто миллионов рублей. Следствие считает, что Галустов не выкосил сухостой, который загорелся и стал причиной разрушительного пожара. Также бывший чиновник якобы предоставил ложные сведения о выполненных работах. Сам мужчина вину не признает.