В деле свердловского редактора URA.RU появились улики из будущего

В деле свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова, который полгода находится под арестом из-за показаний родного дяди, экс-полицейского Андрея Карпова, фигурируют выписки из банковских карт. На эти карты журналист якобы перечислял «взятку» своему родственнику за получение сводок. Защитники корреспондента обратили внимание на тот факт, что часть справок датирована некорректно: так, к протоколу допроса Карпова от 17 июля приобщены выписки с карт, которые датированы 21 июля — то есть несколькими днями позднее самого допроса. Каким образом «улики из будущего» фигурируют в деле, экс-полицейский на допросе в суде пояснить не смог.

Помимо этого обнаружилось и множество других несостыковок: расхождения в показаниях Карпова относительно суммы «взятки», места, где он встречался с племянником, обстоятельств, при которых была передана «взятка», наличия на сводках грифа «секретно» и прочие расхождения. По большей части бывший начальник отдела уголовного розыска ОП-10 Карпов затруднился дать объяснения. «Не знаю», «Не помню», — такими были почти все его ответы.

Денис Аллаяров находится в СИЗО с начала июня, Карпов же все это время под домашним арестом. Он является фигурантом двух уголовных дел о коррупции и, как считает племянник, оговаривает его, спасая себя от сурового наказания.

