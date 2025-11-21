В Кургане изменят движение три маршрута автобусов
Автобусы проедут в объезд перекрытого участка по ул Гоголя
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане маршруты автобусов изменят движение в связи с закрытием участка дороги по улице Гоголя с 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Движение автобусов будет осуществляться в объезд по улицам: № 57 — ул. Гоголя, Савельева, Карла Маркса, Пролетарская, Гоголя; № 91 — ул. К. Маркса, Пролетарская, Гоголя; № 92 в направлении пос. ТЭЦ — ул. Савельева, Карла Маркса, Пролетарская, Гоголя, и далее по маршруту», — уточнили в мэрии.
Автобусы будут делать остановку на всех остановочных комплексах по пути следования. Участок улицы Гоголя будет временно закрыт для движения автобусов из-за коммунальной аварии. Работы будут проводить на участке от ул.1-я Заводская до дома № 88-а по ул.Гоголя с 9:00 часов утра 24 ноября. Восстановить дорогу после ремонта в «зимнем варианте» планируют на 7 декабря.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!