В Кургане изменят движение три маршрута автобусов

В Кургане маршруты автобусов изменят движение в связи с закрытием участка дороги по улице Гоголя с 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Движение автобусов будет осуществляться в объезд по улицам: № 57 — ул. Гоголя, Савельева, Карла Маркса, Пролетарская, Гоголя; № 91 — ул. К. Маркса, Пролетарская, Гоголя; № 92 в направлении пос. ТЭЦ — ул. Савельева, Карла Маркса, Пролетарская, Гоголя, и далее по маршруту», — уточнили в мэрии.