Умерла экс-руководитель Курганского онкологического диспансера Сиротская
Тамара Сиротская скончалась на 85 году жизни
Фото: Илья Московец © URA.RU
Ушла из жизни бывший главный врач Курганского онкологического диспансера Тамара Сиротская — выдающийся врач и организатор здравоохранения, почетный гражданин Курганской области. Она внесла значительный вклад в развитие онкологической службы региона.
Тамара Сиротская посвятила свою жизнь служению людям и развитию медицины. В 1967 году она окончила Новосибирский государственный медицинский институт, а с 1970 года работала в Курганском областном онкологическом диспансере. В 1984 году Тамара Ивановна возглавила учреждение и превратила его в современный медицинский центр. «Под ее руководством диспансер стал оказывать высококвалифицированную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями», — отмечают коллеги на сайте онкодиспансера.
Коллектив курганского онкодиспансера выражает соболезнования родным и близким Тамары Сиротской
Фото: Курганский онкологический диспансер
За свои заслуги Тамара Ивановна была удостоена Почетной грамоты Курганской областной Думы в 2000 году. В 2007 году ей присвоили звание «Почетный гражданин Курганской области». Коллеги и пациенты выражают соболезнования родным и близким Тамары Сиротской.
