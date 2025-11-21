Умерла экс-руководитель Курганского онкологического диспансера Сиротская

Тамара Сиротская посвятила свою жизнь служению людям и развитию медицины. В 1967 году она окончила Новосибирский государственный медицинский институт, а с 1970 года работала в Курганском областном онкологическом диспансере. В 1984 году Тамара Ивановна возглавила учреждение и превратила его в современный медицинский центр. «Под ее руководством диспансер стал оказывать высококвалифицированную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями», — отмечают коллеги на сайте онкодиспансера.