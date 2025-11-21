Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

Умерла экс-руководитель Курганского онкологического диспансера Сиротская

21 ноября 2025 в 17:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тамара Сиротская скончалась на 85 году жизни

Тамара Сиротская скончалась на 85 году жизни

Фото: Илья Московец © URA.RU

Ушла из жизни бывший главный врач Курганского онкологического диспансера Тамара Сиротская — выдающийся врач и организатор здравоохранения, почетный гражданин Курганской области. Она внесла значительный вклад в развитие онкологической службы региона.

Тамара Сиротская посвятила свою жизнь служению людям и развитию медицины. В 1967 году она окончила Новосибирский государственный медицинский институт, а с 1970 года работала в Курганском областном онкологическом диспансере. В 1984 году Тамара Ивановна возглавила учреждение и превратила его в современный медицинский центр. «Под ее руководством диспансер стал оказывать высококвалифицированную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями», — отмечают коллеги на сайте онкодиспансера.

Коллектив курганского онкодиспансера выражает соболезнования родным и близким Тамары Сиротской

Фото: Курганский онкологический диспансер

За свои заслуги Тамара Ивановна была удостоена Почетной грамоты Курганской областной Думы в 2000 году. В 2007 году ей присвоили звание «Почетный гражданин Курганской области». Коллеги и пациенты выражают соболезнования родным и близким Тамары Сиротской.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал