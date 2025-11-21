От плюса к минусу за ночь: каким будет декабрь 2025 в Москве и Петербурге

В декабре температура превысит норму в обеих столицах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Декабрь 2025 года в обеих столицах, вероятно, будет теплее обычного, однако нас ждут резкие перепады температур и смешанные осадки. Такой прогноз в комментарии для URA.RU дала ведущий специалист прогностического центра «МЕТЕО» Алена Дублюк. Эксперт раскрыла детали, основанные на анализе климатических трендов и текущей атмосферной ситуации.

Теплеет на глазах: климатический тренд последних десятилетий

Прежде чем заглянуть в будущее, метеорологи внимательно изучают прошлое. Алена Дублюк подчеркивает, что качественный долгосрочный прогноз невозможен без анализа данных предыдущих лет. И эти данные показывают устойчивое потепление в обеих столицах.

«Климатические данные нам показывают, что увеличение среднемесячных температур в обеих столицах происходит приблизительно с одной и той же скоростью», — отмечает специалист.

Она приводит наглядные цифры:

Санкт-Петербург: за период 1961–1990 гг. средняя температура декабря составляла -4,5°C. За следующие 30 лет она поднялась до -2,5°C.

Москва: потепление составило 1,6 градуса, и за последнее 30-летие средняя температура декабря достигла -4,4°C.

Но есть и еще более показательная тенденция. «Количество декабрей со среднемесячной температурой выше нуля градусов выросло и выросло значительно», — констатирует Дублюк.

В Москве с 1961 по 1990 год не было ни одного такого теплого декабря, а в последующие тридцать лет их стало уже четыре.

В Петербурге картина аналогична: два теплых декабря в 1961-1990 гг. против семи в 1991-2020 гг.

Прогноз погоды на декабрь 2025

Текущий ноябрь уже задал тон предстоящему месяцу. В Санкт-Петербурге среднемесячная температура сейчас превышает норму на 3,5 градуса, а в Москве отклонение еще больше — более 4,5 градусов. Это существенные значения, указывающие на устойчивый теплый тренд.

«Тенденция, которая набрала погода в ноябре, вряд ли будет сломлена в декабре», — прогнозирует Алена Дублюк. Следовательно, жителям двух столиц можно ожидать теплый месяц в обеих столицах, «с температурой выше климатической нормы на 1-3 градуса».

Другими словами, если климатическая норма декабря для Санкт-Петербурга составляет около -2,5 градуса, то фактически температура может держаться в районе от -1,5 до +0,5 градуса. Для Москвы при норме около -4,4 градуса прогнозируются значения от -3,4 до -1,4 градуса, а возможно, и вовсе около нуля. Это означает, что настоящей зимней стужи в первый месяц зимы ждать не приходится.

Полярный вихрь слабеет: готовьтесь к перепадам

Однако теплый прогноз вовсе не означает стабильной и ровной погоды на протяжении всего месяца. Напротив, синоптики предупреждают о значительной изменчивости.

«Ни в коем случае нельзя упускать из виду тот фактор, что сейчас идет ослабление полярного вихря», — предупреждает эксперт. Полярный вихрь — это крупномасштабная область низкого давления, которая формируется над полюсами и играет ключевую роль в погодных процессах северных широт. Когда вихрь силен, он удерживает холодный арктический воздух в полярных регионах. При его ослаблении этот механизм нарушается.

Как объясняет Алена Дублюк, полярный вихрь «отвечает за западно-восточный перенос, то есть за преобладание западных потоков в средней тропосфере, а, следовательно, за теплую погоду». Когда вихрь ослабевает, происходят нарушения этой системы. «А это означает, быстрые и частые изменения погоды от плюса к минусу и наоборот».

То есть декабрь действительно будет теплым по среднемесячным показателям, но при этом погода станет крайне нестабильной. Резюмируя, эксперт заключает: «Можно прогнозировать теплый декабрь, но со значительными и резкими колебаниями температуры в течение месяца». Сегодня может быть плюсовая температура и дождь, а через несколько дней — внезапное похолодание до минус десяти. Затем снова оттепель. Такие «качели» станут характерной чертой предстоящего месяца.

Осадки в декабре 2025: в пределах нормы, но не всегда снег

Нестабильная температурная обстановка непосредственно влияет и на характер осадков. «В связи с этим, количество осадков несколько превысит норму», — отмечает Дублюк.

При этом ситуация в двух столицах различается. В Санкт-Петербурге нынешняя осень оказалась на редкость сухой. «За весь сезон выпало около половины положенного по климату», — констатирует синоптик. Дефицит влаги налицо, и декабрь может частично компенсировать эту нехватку.

В Москве картина противоположная. Здесь «весь октябрь, и весь ноябрь были богаты на осадки». Столичный регион уже получил достаточно влаги, и декабрь не добавит существенных излишков.

«Что же касается декабря, то в обеих столицах осадков будет в пределах нормы или чуть выше нормы», — прогнозирует эксперт. Однако ждать по-настоящему снежного месяца не стоит. Причина кроется в общем температурном фоне: «Нельзя назвать месяц именно снежным, так как осадки при теплой погоде могут быть смешанными».