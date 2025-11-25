Пар и Новый год: сколько стоит провести корпоратив в саунах Челябинска

Стоимость одной из самых бюджетных саун на корпоратив составит 10 тысяч рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Стоимость аренды саун для новогодних корпоративов в Челябинске начинается от 1700 рублей в час. URA.RU изучило предложения популярных банных комплексов и узнало, какие условия предлагают гостям в будни и выходные: где есть водная горка и трехуровневые парные, а где — купели, кедровые бани и зоны барбекю.

Клуб саун «Авокадо» (рейтинг 5,0)

В «Авокадо» доступны сразу несколько залов с разной концепцией — от восточного хамама до русской бани и японской сэнто. Помещения рассчитаны на компании от 6 до 20 человек.

Восточный хамам

Один из самых крупных залов комплекса. Он рассчитан на отдых до 15 человек и занимает два уровня. Гостям доступен бассейн 5 на 10 метров с джакузи, три парных, водная горка, бильярд, комната отдыха и обеденная зона. Стоимость — от 5460 до 6240 рублей в час, в зависимости от дня недели.

Римские термы

Зал для отдыха компаний до 15 человек (в расширенном формате — до 20). Внутри расположены парные, комнаты отдыха, большая зона для компании. Цена — от 4380 до 5520 рублей в час.

Русская баня

В зале две просторные парные с разными температурными режимами, рассчитанные на любителей классической русской бани. Стоимость — от 3360 до 4500 рублей в час.

Японская сэнто

Просторная парная с двумя ваннами, наполненными подогретой морской галькой. Здесь можно лежать на прогретых камнях. Цена — от 3360 до 4500 рублей в час.

Финская яхта

Зал рассчитан на небольшую компанию. Внутри — две смежные парные: релакс-парная с деревянными креслами из ольхи и сауна с сухим жаром. Стоимость — от 2520 до 3780 рублей в час.

Сауна «Орлов клуб» (рейтинг 4,9)

В сауне доступны два зала — большой и малый. Самый просторный вариант рассчитан на 20 гостей, однако можно доплатить за дополнительное количество человек.

Большой зал

Внутри есть просторная парная, большой бассейн, бильярдный стол, караоке, гриль-камин, мангальная зона, а также две комнаты отдыха и раздевалка. Цена — от четырех до шести тысяч рублей в час в зависимости от дня недели.

Малый зал

Рассчитан на 5–15 гостей. Здесь расположены небольшая парная, бассейн с подсветкой, бильярд, караоке и зона отдыха. Стоимость — от 3000 до 4500 рублей в час.

Территория отдыха «Кедровая точка» (рейтинг 5,0)

Гостям предлагают почасовую аренду трех отдельно стоящих домиков. В каждом из них расположены баня, купели и зоны барбекю.

Дом №1

В доме есть кедровая баня-бочка, купель, зона для барбекю и десять спальных мест. Максимально размещается до 14 гостей. Цена — от 12 000 до 17 000 рублей в сутки или до трех тысяч рублей в час в выходные.

Дом №2

Дом рассчитан на компанию до 12 человек и восемь спальных мест. В распоряжении гостей баня-бочка, купель и мангальная зона. Стоимость — 10 000–15 000 рублей в сутки или две тысячи рублей в час.

Дом №3

Оснащен большой баней, купелью, мангальной зоной и детской площадкой. Дом подходит для компаний 12–14 человек. Цена — 16 000–25 000 рублей в сутки или три тысячи рублей в час.

Оздоровительный комплекс «Aqua-Рай» (рейтинг 4,7)

Комплекс предлагает шесть залов разного формата. Минимальное время аренды — от двух часов.

«Ямайка»

Самый большой зал, рассчитанный на 25 человек. Гостям доступен десятиметровый бассейн, финская парная, хаммам, бильярд, караоке, музыкальный центр, телевизор и две спальные комнаты. Стоимость — 4500 рублей в час.

«Сейшелы» и «Багамы»

Залы для небольших компаний (до шести человек). Внутри — бассейн глубиной 1,9 метра, финская парная, душевая, комната отдыха с диванами, музыкальный центр и двуспальная кровать. Цена — 2400 рублей в час.

«Карибы», «Гавайи», «Барбадос»

Залы вместимостью до десяти человек. В каждом — бассейн, финская сауна, просторная комната отдыха, большая кровать, караоке и телевизор. Стоимость — 2800 рублей в час.

Сауна «Камелот» (рейтинг 4,6)

В комплексе два зала, различающихся по вместимости и оснащению. Стоимость часа при этом начинается от 1700 рублей.

Первый зал

Предназначен для небольших компаний. Внутри — финская парная, бассейн, душ с обливочным ведром, зона отдыха с телевизором, караоке, напольный футбол и массажное кресло. Стоимость — 1700 рублей по будням и 1900 рублей в выходные.

Второй зал

Рассчитан на компанию до 20 человек. В составе — большая парная с панорамными окнами, бассейн, комната отдыха, душ, две караоке-системы, бильярд и массажное кресло. Цена — 2200 рублей в будни и 2400 рублей в выходные.