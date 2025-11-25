В Челябинске ученики школы актерского мастерства остались без обучения и денег

Школа проводила в Челябинске факультативы и курсы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске ученики театральной школы «Гримерка» остались с долгами в сотни тысяч рублей и без обучения. Предыдущий директор перепродал бизнес без передачи денежных средств. Обманутые ученики написали заявление в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Пострадавшие действительно обратились в полицию. Написано более 30 заявлений», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Ученики театральной школы «Гримерка» заплатили за обучение до 140 тысяч рублей. Но в ноябре узнали, что школа закрывается, а деньги возвращать никто не намерен. Предыдущий владелец — бизнесмен из Самары — продал школу новому собственнику из числа своих же учеников, но без передачи денег. Средства он потратил на личные нужды и возвращать людям ему нечего.

