В Челябинске ученики школы актерского мастерства остались без обучения и денег
Школа проводила в Челябинске факультативы и курсы
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Челябинске ученики театральной школы «Гримерка» остались с долгами в сотни тысяч рублей и без обучения. Предыдущий директор перепродал бизнес без передачи денежных средств. Обманутые ученики написали заявление в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Пострадавшие действительно обратились в полицию. Написано более 30 заявлений», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Ученики театральной школы «Гримерка» заплатили за обучение до 140 тысяч рублей. Но в ноябре узнали, что школа закрывается, а деньги возвращать никто не намерен. Предыдущий владелец — бизнесмен из Самары — продал школу новому собственнику из числа своих же учеников, но без передачи денег. Средства он потратил на личные нужды и возвращать людям ему нечего.
Бывший владелец использовал отработанную схему работы в сфере инфобизнеса, полагает экономист Вячеслав Радаев, пишет издание «АиФ — Челябинск». Он не только агрессивно навязывал кредиты на образовательные услуги, но и завышал цены на них. «Вся деятельность демонстрирует системность и отработанность методик, что указывает на целенаправленное построение бизнес-модели, а не на случайные управленческие ошибки», — отметил Радаев.
