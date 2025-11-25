Челябинский губернатор Текслер поблагодарил Совет ветеранов за поддержку СВО
Текслер отметил, сейчас в регионе действует 140 мер поддержки участников СВО
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с участниками областного учебно-методического семинара председателей городских и районных советов ветеранов. Глава региона озвучил итоги 2025 года, рассказал о мерах поддержки ветеранов и поблагодарил активистов за оказание помощи мобилизованным участникам СВО.
«Правительство Челябинской области уделяет приоритетное внимание социальной поддержке ветеранов войны и труда, тружеников тыла, участников боевых действий, родственников погибших бойцов и другим категориям. Регион четко и своевременно выполняет все взятые на себя социальные обязательства и сумма финансирования социальных расходов ежегодно увеличивается. Я контролирую выполнение всех программ и обязательств в этой сфере», — подчеркнул Текслер.
Глава региона пообщался с председателем всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимиром Образцовым, начальником Южно-Уральской железной дороги Игорем Рязановым, а также с представителями министерств региона, руководителями и активистами ветеранских организаций области.
На встрече Текслер подчеркнул, что в регионе особое внимание уделяется медицинской помощи людей старшего поколения. Большую работу в этом направлении проводит областной госпиталь для ветеранов войн. Одной из основных задач губернатор назвал всестороннюю поддержку росийскийских Вооруженных Сил. Сейчас в регионе действует 140 мер поддержки участников СВО и их семей. Такие меры предусмотрены как на федеральном уровне и региональном уровнях, так и на муниципальном.
