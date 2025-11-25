Челябинский губернатор Текслер поблагодарил Совет ветеранов за поддержку СВО

Текслер отметил, сейчас в регионе действует 140 мер поддержки участников СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с участниками областного учебно-методического семинара председателей городских и районных советов ветеранов. Глава региона озвучил итоги 2025 года, рассказал о мерах поддержки ветеранов и поблагодарил активистов за оказание помощи мобилизованным участникам СВО.

«Правительство Челябинской области уделяет приоритетное внимание социальной поддержке ветеранов войны и труда, тружеников тыла, участников боевых действий, родственников погибших бойцов и другим категориям. Регион четко и своевременно выполняет все взятые на себя социальные обязательства и сумма финансирования социальных расходов ежегодно увеличивается. Я контролирую выполнение всех программ и обязательств в этой сфере», — подчеркнул Текслер.

Глава региона пообщался с председателем всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимиром Образцовым, начальником Южно-Уральской железной дороги Игорем Рязановым, а также с представителями министерств региона, руководителями и активистами ветеранских организаций области.

