Топ-менеджеры челябинской «Макфы» встретят Новый год в СИЗО
Топ-менеджеры «Макфы» останутся в СИЗО до конца января
Тракторзаводский суд продлил меру пресечения топ-менеджерам челябинской национализированной компании «Макфа», которым инкриминируется получение взяток. Владлен Паршин и Иван Тофан, задержанные зимой 2025 года, останутся в СИЗО до 27 января 2026 года. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.
«Мера Тофану и Паршину продлена до 27 января 2026 года. Решение принято в Тракторозаводском суде», — уточнил источник.
Как сообщало URA.RU, Паршин и Тофан были задержаны в феврале 2025 года сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР. Их обвиняют в покушении на получение взятки в размере 16 миллионов рублей. По версии следствия, деньги предназначались за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. В сентябре было известно, что топ-менеджеры останутся в следственном изоляторе еще на два месяца.
