Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Топ-менеджеры челябинской «Макфы» встретят Новый год в СИЗО

Топ-менеджерам «Макфы» Паршину и Тофану продлили арест до января 2026 года
25 ноября 2025 в 22:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Топ-менеджеры "Макфы" останутся в СИЗО до конца января

Топ-менеджеры «Макфы» останутся в СИЗО до конца января

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тракторзаводский суд продлил меру пресечения топ-менеджерам челябинской национализированной компании «Макфа», которым инкриминируется получение взяток. Владлен Паршин и Иван Тофан, задержанные зимой 2025 года, останутся в СИЗО до 27 января 2026 года. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

«Мера Тофану и Паршину продлена до 27 января 2026 года. Решение принято в Тракторозаводском суде», — уточнил источник. 

Как сообщало URA.RU, Паршин и Тофан были задержаны в феврале 2025 года сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР. Их обвиняют в покушении на получение взятки в размере 16 миллионов рублей. По версии следствия, деньги предназначались за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. В сентябре было известно, что топ-менеджеры останутся в следственном изоляторе еще на два месяца.

Материал из сюжета:

Уголовное дело топ-менеджеров национализированной «Макфы»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал