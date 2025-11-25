Челябинцы начали массово ввозить иномарки перед повышением утильсбора

Из-за повышенного спроса на ввоз иномарок до повышения утильсбора Челябинская таможня работает без выходных Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Челябинской области стали вдвое больше ввозить автомобили из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья, стремясь успеть оформить машины до изменения порядка расчета утильсбора. Из-за наплыва заявителей Челябинская таможня продлила время работы постов и организовала прием граждан в выходные дни, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Меры приняты для граждан, планирующих ввезти личный транспорт до изменений исчисления и уплаты утилизационного сбора. За ноябрь 2025 года челябинскими таможенниками было оформлено 160 авто для личного пользования. Это в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.