Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

Челябинская спортсменка стала чемпионкой Европы по тайскому боксу

25 ноября 2025 в 20:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Спортсменка в поединке победила представительницу Турции

Спортсменка в поединке победила представительницу Турции

Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинская спортсменка, воспитанница школы «Мастер» Анастасия Колосова стала чемпионкой Европы по тайскому боксу. В греческих Афинах в финальном поединке в весовой категории до 45 кг она одержала победу над представительницей Турции и завоевала золото, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Поздравляем Анастасию и ее тренера Виктора Самсонова. Новых побед, вдохновения и блестящих выступлений. При этом бронзовая медаль у спортсменки из Финляндии», — отметили в пресс-службе.

Чтобы побороться за медали чемпионата Европы по муайтай, на ринг вышли сильнейшие бойцы России, Германии, Албании, Польши, Дании, Эстонии, Франции, Турции, Италии. При этом бронзовая медаль оказалась у спортсменки из Финляндии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал