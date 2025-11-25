Челябинская спортсменка стала чемпионкой Европы по тайскому боксу

Спортсменка в поединке победила представительницу Турции Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинская спортсменка, воспитанница школы «Мастер» Анастасия Колосова стала чемпионкой Европы по тайскому боксу. В греческих Афинах в финальном поединке в весовой категории до 45 кг она одержала победу над представительницей Турции и завоевала золото, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Поздравляем Анастасию и ее тренера Виктора Самсонова. Новых побед, вдохновения и блестящих выступлений. При этом бронзовая медаль у спортсменки из Финляндии», — отметили в пресс-службе.