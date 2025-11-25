Дяде редактора URA.RU запросили 4 года в колонии вместо 14 лет — за счет племянника

Андрей Карпов заключил сделку со следствием Фото: Размик Закарян © URA.RU

Гособвинение запросило четыре года в колонии общего режима дяде редактора URA.RU Дениса Аллаярова, бывшему полицейскому Андрею Карпову. Об этом сообщил корреспондент агентства из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Следствие не стало рассматривать сомнительные переводы на счета Карпова, поскольку он сразу пошел на сделку со следствием и, как считает защита, оговорил своего племянника.

Прокурор также запросил для Карпова штраф в 600 тысяч рублей с лишением специального звания — старший лейтенант полиции — и конфискацией 120 тысячи рублей, которые вменяются как «взятка» Денису Аллаярову. При этом санкции по вменяемым Карпову статьям предусматривают до 14 лет лишения свободы. У Карпова была заключена сделка со следствием, в рамках которой он дал показания на племянника, но подтвердить их на допросе в суде не смог. Несмотря на это, другие переводы, которые вызвали вопросы у защиты Аллаярова, в деле Карпова не фигурируют.

Именно на показаниях Карпова строится обвинение против Аллаярова в даче «взятки». Самого экс-полицейского обвиняли по двум статьям — превышение должностных полномочий и получение взятки (ч. 3 ст. 290; п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Санкции по таким коррупционным преступлениям предусматривают лишение свободы вплоть до 14 лет, однако Карпов, чтобы смягчить свою участь, пошел на сделку со следствием и дал показания на родного племянника. Сделка гарантировала ему более мягкий приговор: не более 1/2 от максимального размера наказания, то есть не больше девяти лет.

При этом в деле Дениса есть три разных варианта показаний Карпова. На суде по делу журналиста 21 ноября, где Карпов впервые был допрошен в качестве свидетеля, он путался практически во всех ответах: от хронологии событий до назначения денежных переводов.

Например, сначала говорил, что помогал Денису безвозмездно, желая помочь «продвинуться» по службе. Потом изменил показания и заявил, что племянник единожды заплатил ему 20 тысяч рублей наличными. Но когда именно, вспомнить не смог. Затем «вспомнил» еще о 100 тысячах рублей, которые Денис якобы отправлял переводами. Не смог он точно пояснить, когда именно договорился с Денисом о «сотрудничестве» и как в материалах его допроса от 17 июля оказались выписки, датированные 21 июля. В общей сложности Карпов более 40 раз ответил на вопросы «не знаю» и «не помню».

Учитывая, что с 5 июня Карпов находится под домашним арестом, эти месяцы зачтутся в качестве отбытого срока. Уже через один год и девять месяцев Карпов может проситься на свободу по УДО. В отличие от дяди, Денис эти полгода сидит в СИЗО, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Журналист признает, что получал от дяди оперативную информацию, но отрицает, что платил за нее. «Я просто выполнял свою журналистскую работу — работал с источником», — неоднократно указывал он. «Взятками» в деле Аллаярова считаются его переводы на карту бабушке и тете — матери и жены Карпова. Сам экс-силовик признался, что пользовался картами как своими, движение денег не отслеживал, годовой оборот не помнит и не знает, поступали ли на карту переводы от других людей.