Более 15 маршрутов в Челябинске станут быстрее из-за новой выделенной полосы
В Челябинске 64 автобус станет ездить быстрее
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске появилась новая выделенная полоса для общественного транспорта на улице Братьев Кашириных. Благодаря ей более 15 автобусов и троллейбусов смогут проходить перегруженный участок быстрее, сообщили URA.RU в пресс-службе городского общественного транспорта.
«Благодаря приоритету пассажиры более 15 маршрутов общественного транспорта смогут проехать этот участок быстрее. В том числе самый популярный городской автобус №64 и новый троллейбус №17 перестанут здесь терять время в заторах. Интенсивность движения по Бр. Кашириных крайне высока — до 97 единиц в час, это примерно по одному автобусу или троллейбусу каждые 40 секунд», — сообщили в пресс-службе.
Выделенка протянулась на 1,5 километра (3 км в обе стороны) от улицы Молодогвардейцев до Северо-Крымской и связала существующие полосы приоритета в единую сеть. На крупных перекрестках она доведена до стоп-линий и на основном ходу, и на правоповоротных дублерах — это позволит общественному транспорту стартовать с перекрестков раньше остальных и лучше соблюдать расписание. В 2026 году в городе планируют обустроить еще около 12 километров новых выделенных полос.
