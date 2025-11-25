Логотип РИА URA.RU
Более 15 маршрутов в Челябинске станут быстрее из-за новой выделенной полосы

25 ноября 2025 в 17:03
В Челябинске 64 автобус станет ездить быстрее

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске появилась новая выделенная полоса для общественного транспорта на улице Братьев Кашириных. Благодаря ей более 15 автобусов и троллейбусов смогут проходить перегруженный участок быстрее, сообщили URA.RU в пресс-службе городского общественного транспорта.

«Благодаря приоритету пассажиры более 15 маршрутов общественного транспорта смогут проехать этот участок быстрее. В том числе самый популярный городской автобус №64 и новый троллейбус №17 перестанут здесь терять время в заторах. Интенсивность движения по Бр. Кашириных крайне высока — до 97 единиц в час, это примерно по одному автобусу или троллейбусу каждые 40 секунд», — сообщили в пресс-службе.

Выделенка протянулась на 1,5 километра (3 км в обе стороны) от улицы Молодогвардейцев до Северо-Крымской и связала существующие полосы приоритета в единую сеть. На крупных перекрестках она доведена до стоп-линий и на основном ходу, и на правоповоротных дублерах — это позволит общественному транспорту стартовать с перекрестков раньше остальных и лучше соблюдать расписание. В 2026 году в городе планируют обустроить еще около 12 километров новых выделенных полос.

