В Челябинской области резко вырос спрос на бухгалтеров

В Челябинской области в январе-октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на бухгалтеров вырос на 31%, а на финансовые услуги — на 14%. Об этом сообщили в пресс-службах «Авито Работа» и «Авито Услуги».

«Исполнителей услуг по составлению отчетности челябинцы искали на 20% чаще. Помощь с подготовкой документов и сопровождением процесса регистрации бизнеса стала на 19% востребованнее. Восстановление бухгалтерского учета выросло на 18%. Заполнением деклараций по УСН интересовались на 17% больше клиентов», — сообщили в пресс-службе.