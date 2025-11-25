Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Работа

В Челябинской области резко вырос спрос на бухгалтеров

25 ноября 2025 в 18:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
За год спрос на бухгалтеров вырос на 31%

За год спрос на бухгалтеров вырос на 31%

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в январе-октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на бухгалтеров вырос на 31%, а на финансовые услуги — на 14%. Об этом сообщили в пресс-службах «Авито Работа» и «Авито Услуги».

«Исполнителей услуг по составлению отчетности челябинцы искали на 20% чаще. Помощь с подготовкой документов и сопровождением процесса регистрации бизнеса стала на 19% востребованнее. Восстановление бухгалтерского учета выросло на 18%. Заполнением деклараций по УСН интересовались на 17% больше клиентов», — сообщили в пресс-службе.

Как отметил руководитель категорий «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Услугах Александр Семочкин, в регионе интересуются различными типами финансовых услуг. Это говорит о том, что челябинцы все чаще передают бизнес-процессы профессионалам, чтобы более эффективно управлять внутренними процессами и освободить свое время. Благодаря этому у сотрудников в компании снижается нагрузка, а дополнительное время можно потратить на развитие бизнеса.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал