В Челябинской области резко вырос спрос на бухгалтеров
За год спрос на бухгалтеров вырос на 31%
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинской области в январе-октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на бухгалтеров вырос на 31%, а на финансовые услуги — на 14%. Об этом сообщили в пресс-службах «Авито Работа» и «Авито Услуги».
«Исполнителей услуг по составлению отчетности челябинцы искали на 20% чаще. Помощь с подготовкой документов и сопровождением процесса регистрации бизнеса стала на 19% востребованнее. Восстановление бухгалтерского учета выросло на 18%. Заполнением деклараций по УСН интересовались на 17% больше клиентов», — сообщили в пресс-службе.
Как отметил руководитель категорий «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Услугах Александр Семочкин, в регионе интересуются различными типами финансовых услуг. Это говорит о том, что челябинцы все чаще передают бизнес-процессы профессионалам, чтобы более эффективно управлять внутренними процессами и освободить свое время. Благодаря этому у сотрудников в компании снижается нагрузка, а дополнительное время можно потратить на развитие бизнеса.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!