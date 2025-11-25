В Челябинской области прогнозируют поздний ледостав

Из-за плюсовых температур водоемы региона еще не покрыты льдом (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинской области в этом году из-за положительных дневных температур ожидается поздний ледостав. Об этом сообщила в рамках пресс-конференции, организованной изданием "Аргументы и факты", заместитель начальника Челябинского ЦГМС Ирина Попова.

"В Челябинской области в этом году ожидается позднее становление ледостава, это 1-2 декада декабря. Аналогичные явления были в 2013 и 2023 году. В целом за последние 10 лет поздний ледостав становится более частым явлением", — отметила Попова.

Синоптик уточнила, что по прогнозу ЦГМС России температура воздуха в декабре ожидается около климатической нормы, то есть 11-14 градусов мороза, при этом она будет немного ниже, чем в прошлом году. Попова добавила, что пока погода неустойчивая и днем держится плюсовая температура, поэтому до конца ноября лед на водоемах региона не установится. По ее словам, за весь период наблюдений самый поздний ледостав зафиксирован на реке в городе Карталы, это было 27 декабря 1977 года.

Как пояснил замруководителя теротдела ГУ МЧС России по Челябинской области Александр Ильин, есть общие рекомендации правительства Челябинской области по толщине льда. Она должна быть более семи сантиметров для одиночных пешеходов, при этом учитывается и качество льда, о котором говорит оттенок зеленого или голубого цвета, а также однородность структуры.

"В основной группе риска — школьники с 1 по 3 класс, которые в силу любопытства отправляются проверить лед без присмотра родителей. Вторая и самая неорганизованная группа — рыбаки. Чаще всего трагедии происходят на небольших водоемах вдали от дорог, куда устремляются рыбаки по первому льду. И третья группа — пешеходы, которые хотят сократить через водоем путь домой", — рассказал Ильин.